Kulinārijas blogeris aprēķinājis, cik šobrīd jāpelna, lai pensijā saņemtu 1000 eiro “uz rokas”: cik daudzi šādu summu saņem? 0
Vai esi kādreiz rēķinājis, cik lieliem jābūt ienākumiem, lai vecumdienās varētu dzīvot, nevis izdzīvot? Kulinārijas blogeris Rojs Puķe savā sociālo tīklu kontā aprēķinājis, cik būtu jāpelna, lai pensijā saņemtu vismaz 1000 eiro “uz rokas” jeb neto, un uzdevis jautājumu, kas skar lielu daļu Latvijas iedzīvotāju, proti, cik šobrīd Latvijā (un kādu profesiju pārstāvji) saņem ap 2100–2200 eiro uz “papīra” jeb bruto?
Rojs Puķe raksta: “Par pensijām. Neliels aprēķins, lai pensija būtu 1000 eiro uz rokas…
Kopsavilkums (skaidri un tieši):
Lai pensija būtu 1000 € mēnesī tikai no 1. pensiju līmeņa, nepieciešams:
1) alga uz “papīra”: ~2100–2200 €;
2) alga “uz rokas”: ~1500–1550 €;
3) sociālās iemaksas uz pensiju (1. līmenī): ~315 € / mēnesī (15% no bruto);
4) stāžs: ~40 gadi pilnu iemaksu (pie 30–35 gadiem pensija būs mazāka — 800–900 €).
Un beigās jautājums, cik šobrīd Latvijā (un kādu profesiju pārstāvji) saņem ~2100–2200 € uz “papīra”?”
Diskusija ir visnotaļ interesanta. Viena komentāra autore, kas strādā par kravas auto vadītāju jeb “fūristi”, dalās ar personīgu un skarbu pieredzi par darba ikdienu. Viņa atzīst, ka alga ir laba un “uz rokas” sanāk tikpat, cik citiem “uz papīra”, taču tiek ziedota veselība, gadiem ilgi negulētas naktis, dzīve prom no ģimenes. Viņas gadījumā tas nozīmē būt prom no mājām līdz pat 10 mēnešiem gadā un dzīvot 4 kvadrātmetru lielā kravas automašīnas kabīnē. Vienlaikus viņa asi kritizē politiķus un atsevišķas profesiju grupas, kas sūdzas par “grūtiem darba apstākļiem” un prasa izdienas pensijas. Viņa izaicina šos cilvēkus pamēģināt viņas darbu, pirms sūdzas. Tāpat viņa pauž sašutumu par to, ka, neskatoties uz milzīgajiem nodokļiem, ko maksā, valsts plāno vēl paaugstināt pensionēšanās vecumu – liekot cilvēkiem novecot un riskēt ar dzīvību pie stūres.
Cits komentētājs, reaģējot uz pensiju aprēķina piemēru, pauž pesimistisku skatījumu uz Latvijas pensiju sistēmas nākotni. Viņš norāda, ka algu 2100–2200 eiro “uz papīra” lielākoties saņem “budžetnieki” un daļa privātā sektora pārstāvju. Viņš arī uzsver sabiedrības novecošanās problēmu – jauno nodokļu maksātāju kļūst aizvien mazāk, bet pensionāru skaits palielinās. Tāpēc, viņaprāt, pat pie augstas oficiālās algas nākotnes pensijas būs nelielas – iespējams, tikai 400–500 eiro mēnesī “uz rokas”.
Vēl kāds spriež: “Daudziem nav pat iztikas minimums…”
“Tante šobrīd formē pensiju. Darba stāžs-45 gadi, aprēķinātā pensija 650 eiro. Nespēju savām ausīm noticēt,” cita komentētāja dalās pieredzē.
“25 gadi LV, pensija €200, 12 gadi UK, pensija £500. Tā ir mana reālā situācija,” vēl kāds atzīst.
Vēl kādai komentētājai ir ieteikums: “Korekti gan būtu arī pielikt pensiju 2. līmeni. Un, kas traucē uzkrāt trešajam līmenim?”
“Manuprāt, tas 2100-2200 nav nekas īpašs, man līdz tādai algai bija jāstrādā pēc profesijas 2 gadi. Pašlaik man 26 un saņemu ap 5500 uz papīra un uz augšu, viss ir iespējams,” cits uzmundrina komentāru autorus.
“59 gadi. Darba stāžs – 40 gadi. Uzkrājums 1+2 līmenī– 240 tk eur, prognozējamā pensija-2350 bruto,” atklāj vēl kāda komentāra autors.