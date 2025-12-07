Prieki par ūdens skaitītāju reformu būs īsi: solīto ietaupījumu vietā iedzīvotājiem jārēķinās ar papildu izdevumiem 0
Pirms pusgada valdība pēc Ekonomikas ministrijas ierosinājuma atcēla ūdens skaitītāju verifikāciju, iedzīvotājiem solot ietaupījumus. Taču prieki būs īsi. Līdz nākamā gada beigām daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāvienojas par vienotu sistēmu veco skaitītāju vietā. Tā nozīmēs apjomīgas investīcijas no dzīvokļu īpašnieku kabatām, ziņo TV3 raidījums “Nekā personīga”.
Ministru prezidente Evika Siliņa vasaras sākumā skaidroja: “Ūdens skaitītāji Ministru kabineta sēdē izsauca diezgan daudz debašu, un mēs noskaidrojām, ka ūdens skaitītājus turpmāk vairs nevajadzēs verificēt.”
Birokrātijas apkarošanas karstumā pagājušajā pavasarī ministru kabinets pieņēma lēmumu atteikties no ūdens skaitītāju verificēšanas. Pirms tam mehāniskie aparāti bija jāpārbauda ik pēc četriem gadiem, ultraskaņas ierīces – reizi sešos gados.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) vienpersoniski izlēma, ka taupības nolūkos verifikācija jāatceļ. Reforma bija sasteigta – pat ministrijas ierēdņi par to uzzināja no medijiem. Arī normatīvu grozījumi tapa steigā. Sākumā tie paredzēja, ka vecos skaitītājus jānomaina uz jauniem, bet tad atcēla arī šo prasību. Tagad ūdens skaitītājus var lietot mūžīgi, ja dzīvokļa īpašnieks pats neizlemj tos nomainīt vai pārbaudīt.
Šī gada martā Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsvēra, ka “tas ir ietaupījums cilvēkiem”. “Pirmām kārtām, laiks un, otrām kārtām, izdevumi, kas cilvēkiem ikdienā veidojas. Tas patiesībā ir ļoti formāls process šobrīd, ko iedzīvotāji veic. Un, ja tas ir tiešām tā, tad mēs neredzam pamatu šo turpināt,” viņš piebilda.
Izmaiņas pamatoja ar to, ka verifikācijas process ir paviršs un tajā ir daudz kļūdu. Patērētāju interešu aizsardzības centrs eksperimentā nodeva laboratorijām sabojātas ierīces, un akreditētie pārbaudītāji lielu daļu no tām atzina par labām. Tāpēc ekonomikas ministrs šaubījās, vai likumā prasītās pārbaudes vispār notiek.
SIA “OB serviss” direktors Vladislavs Eidimts “Nekā personīga” skaidro: “Tika pieņemti grozījumi vienā dienā ar spēkā stāšanos nākošajā dienā. Un kā jūs domājat, bizness, tas tā ir ķēde. Tātad man ir klienti, man ir pēcapmaksas termiņi. Un ja klients nākošajā dienā saprot, ka viņam rītā nebūs vairāk darba, protams, ka viņš iet uz likvidāciju.
Es negribu vienkārši daudz publiski runāt tieši par biznesu, jo, kad tu runā par biznesu, vienmēr tev ļoti viegli pievērt muti, jo vienmēr var pateikt, ka neviens tev nevar garantēt kaut kādu peļņu, ka uzņēmējdarbība tas principā ir risks.”
Vladislava uzņēmums ir viena no laboratorijām, kas pārbauda skaitītājus. Bizness vienā dienā apstājies un nācies atlaist darbiniekus. Viņš apgalvo, ka ministrija ar nozari pirms noteikumu pieņemšanas nekonsultējās, pārejas periodu nepiedāvāja un situācija nav apspriesta līdz pat šai dienai.