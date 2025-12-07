“Nespēju izskaidrot, cik pazemota jūtos…” Stradiņa slimnīcas paciente milzīgo maksu par autostāvvietu uzskata par necilvēcīgu 116
Sociālajos tīklos plašu ievērību guvis Turaidas muzejrezervāta direktores Jolantas Borītes pieredzes stāsts par vizīti Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Tā noslēdzās ar patiesu rūgtumu, ieraugot, ka par 3 stundām autostāvvietā jāatvadās no 28 eiro. “Tomēr rakstīšu, jo pāri nodarījuma sajūta aug augumā,” ieraksta sākumā atzīst Jolanta.
Jolanta savā “Facebook” kontā dalās ar notikumu gaitu: “Par visu pēc kārtas. Šonedēļ beidzot dabūju pierakstu pie ārsta Stradiņu slimnīcā. Piebraucu 30 min pirms mana nozīmētā laika, kas šķiet ir absolūti pietiekami, lai reģistratūrā piereģistrētos un dotos uz ārsta kabinetu. Labiekārtotais stāvlaukums patukšs, otrs, aiz kura barjeras es iebraucu, pilns.
Atrodu vietu un dodos pie ārsta. Uzmetu aci planšetei par izmaksām : pirmā stunda bez maksas, tad 7. 00 eiro. Pie sevis nodomāju : nu gan tarifs , bet tā kā lielas izvēles, kur nolikt mašīnu, nav un laiks arī ir tik, cik ir, neko darīt.
Plkst. 9.00 sākas daktera pieņemšanas laiks un es priecīga, ka viss rit savlaicīgi un tikšu ātri cauri. Prieks bija īss. Sāka saukt visus, kuri bija ieradušies uz obligāto veselības pārbaudi, un tādi bija seši. Pirmā stunda jau pagājusi, un man līdzās sēž kungs, kura laiks ir pēc manis, un nervozē, jo viņam 12.00 atiet vilciens un ceļā viņam būs jāpavada 2,5 h. Bet līdz tam vilcienam taču no Stradiņiem vēl jātiek. Esmu saprotoša un palaižu kungu pirms sevis.
Plkst. ir jau 10.50 kad tieku pie ārsta. Iznāku 11.30, jo vizīte ir laikietilpīga. Dodos apmaksāt mašīnas stāvvietu. Un man par šo pavadīto 3 h laiku, no kurām 1 h ir bezmaksas, automāts uzrāda, ka jāmaksā 28 eiro. Lieki būtu teikt, ka es biju “ uz paka*as”. 28 eiro par stāvvietu pie slimnīcas, kur atbraucu pie ārsta, nevis uz izklaidi. Izpētot čeku ieraugu, ka ar maziem burtiņiem rakstīts, ka 30 min solis ir 7 eiro. Nu nopietni!!!!???
Pat Rīgas centrā, mašīnu novietojot A zona, es tādu apmaksu dienas laika nevaru savākt. Es nespēju izskaidrot sajūtas, cik pazemota jūtos. Savlaicīgi atbraucu pie ārsta. Stundu reāli novelk, apkalpojot ārpus rindas 6 cilvēkus. Nav runa par to, vai es varu vai nevaru samaksāt šo naudu, bet veselibas ministr, Hosam Abu Meri un Stradiņa slimnīcas vadība, jums šis šķiet cilvēcīgi pie tā dzīves līmeņa, kāds šobrīd ir mūsu valstī lielai daļai sabiedrības.
Kam tad jūs to stāvlaukumu esiet izveidojuši? Dusmoties jau ar nav jēgas. Nākamreiz, kad braukšu, tad jau ganīšos pa kvartālu, kamēr atradīšu vietu, kur nolikt par saprātīgu cenu, nevis deviņām ādām.”
Vairāki ieraksta komentētāji pauda sašutumu un neizpratni par absurdi augsto stāvvietas maksu pie slimnīcas, kur cilvēki ierodas nevis izklaides pēc, bet gan lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Citi pat aizdomājas, vai sods par neatļautu stāvēšanu nebūtu lētāks. Citi atzina, ka šāda pieredze tikai palielina stresu, kas jau tāpat ir augsts, dodoties pie ārsta.
Tomēr lielākā daļa atbalsta viedokli, ka, ņemot vērā cilvēku pašreizējos dzīves apstākļus. šādas cenas šķiet neadekvātas un rada sajūtu, ka sistēma soda cilvēkus par to, ka viņi ir slimi.
Stradiņa slimnīca LA.LV sniegusi izvērstu komentāru par autostāvvietu cenu politiku, lai citi pacienti varētu izvairīties no pēkšņa pārsteiguma.