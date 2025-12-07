Donalds Tramps tādas lietas neaizmirst! Vai Eiropa ir sastrīdējusies ar ASV? 0
Vai, ņemot vērā pēdējā laika notikumus, Eiropa ir sastrīdējusies ar ASV? Šis jautājums TV24 raidījumā “Globuss” tika uzdots Ivaram Ijabam, Eiropas Parlamenta deputātam (“Renew Europe”/LA), politikas zinātņu doktoram un LU asociētajam profesoram.
Ijabs atzina, ka kaut kādā mērā tam varētu piekrist, atgādinot, kāpēc amerikāņos ir “rūgtumiņš” par Eiropas līderiem, kas noteikti ietekmē savstarpējās attiecības.
Viņš uzsvēra arī plašāku perspektīvu – ASV stratēģiskā uzmanība virzās uz Ķīnu, kas nozīmē, ka ilgtermiņā amerikāņu militārā klātbūtne Eiropā var samazināties, kā arī politiskā interese par Eiropu var kļūt mazāka.
“Jautājums, vai mēs esam sastrīdējušies… Tur, protams, ir kaut kādi personiskie momenti, to noteikti nevar noliegt. Un ir skaidrs, ka pašreizējai Amerikas administrācijai ir nedaudz tas rūgtumiņš palicis no tā, ka liela daļa Eiropas līderu iepriekšējo Amerikas prezidenta vēlēšanu kontekstā
vairāk vai mazāk atklāti atbalstīja Kamalu Harisu. Tramps tādas lietas nav aizmirsis.”
Eksperts arī pauda, ka viena no “Trampa specifikām cita starpā ir tas, ka viņš ļoti daudzas iekšpolitiskās lietas pārceļ uz ārpolitiku.”
Otra lieta, kas jāņem vērā – ASV savu klātbūtni Eiropā pakāpeniski samazinās.
“Jo viņu galvenais stratēģiskais pretinieks ir Ķīnas Tautas Republika, un viņi virzīsies uz turieni. Bet atkal – tas nenozīmē, ka rīt visi pamodīsies un neviena amerikāņa vairs nebūs ne Latvijā, ne Vācijā, nekur. Nē, bet tas, ka pakāpeniski mums ir jārēķinās ar to, ka amerikāņu militārā klātbūtne Eiropā kļūs mazāka un arī amerikāņu politiskā interese par Eiropu būs mazāka – tas laikam ir fakts,” sacīja Ijabs.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.