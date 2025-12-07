Cik daudz skaidras naudas vajadzētu glabāt mājās? Eksperti sniedz precīzu atbildi 0
Saskaņā ar Federālā civilās aizsardzības un katastrofu seku likvidēšanas biroja (BBK) sniegto informāciju nevajadzētu paļauties uz to, ka digitālās maksājumu metodes vienmēr darbosies, brīdina ārzemju medijs.
Dažos gadījumos norēķini ar karti var nebūt iespējami, piemēram, strāvas padeves pārtraukuma vai valsts mēroga karšu maksājumu traucējumu gadījumā. Tādos gadījumos lielveikalos vai degvielas uzpildes stacijās, kur parasti tiek pieņemti karšu maksājumi, norēķinus var veikt tikai un vienīgi ar skaidru naudu.
Tāpēc BBK savā ceļvedī runā par aptuvenu skaidras naudas daudzumu, ko būtu ieteicams vienmēr turēt mājās. Vācijā privātpersonas 2018. gadā mājās vai seifā glabāja aptuveni 1364 eiro skaidrā naudā.
BBK nenorāda konkrētu summu, cik daudz skaidras naudas vajadzētu turēt mājās, taču cita valstu pieredze sniedz aptuvenas norādes. Piemēram, Šveices varas iestādes iesaka turēt pietiekami daudz naudas, lai segtu nedēļas pārtikas un transporta izdevumus. Savukārt Austrijā civilā aizsardzība rekomendē aptuveni 500 eiro uz vienu mājsaimniecību.
Tā nav maza summa, taču tā kalpo kā orientieris, lai kādu laiku iztiktu situācijās, ja valstī iestājas ārkārtas stāvoklis. Protams, nepieciešamā summa atkarīga arī no mājsaimniecības lieluma un dzīvesveida – ģimenei ar trim bērniem būs vajadzīgi lielāki iekrājumi nekā personai, kura dzīvo viena.
Kur glabāt naudu?
Eksperti atgādina, ka nedrīkst atstāt skaidru naudu mētājamies pa dzīvokli – zagļi labi zina, kur meklēt slēptuves. Matrači, grāmatas vai kafijas bundžas parasti nav drošas vietas, kurās glabāt naudu.
Ikvienam, kam ir seifs, ieteicams to izmantot un tur arī glabāt skaidru naudu. Jāņem vērā, ka arī dažādi citi apstākļi, piemēram, ugunsgrēki vai ūdens bojājumi var iznīcināt un sabojāt banknotes, tāpēc ieteicams izvēlēties drošu un izturīgu glabāšanas vietu.
Eksperti atgādina, ja zagļiem ir pietiekami daudz laika, gandrīz jebkuru slēptuvi var atrast. Tādēļ ir svarīgi arī aizsargāt savu mājokli pret ielaušanos.