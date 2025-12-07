VIDEO. Vai lapsu drīkst raustīt aiz astes? Šī žagata parāda, ka var 0
Vietnes “Facebook” lietotājus sasmīdinājis kāds video, ko publicējis ģimenes uzņēmums “Mārlapiņi”.
Video redzams, kā žagata ar apbrīnojamu nekaunību kaitina lapsu, kas ieradusies pamieloties. Video, kas jau izpelnījies simtiem reakciju, parāda negaidītu dueli starp vienu no Latvijas viltīgākajiem plēsējiem un vienu no visbezkaunīgākajiem putniem.
Kadrā redzams, kā lapsa pietuvojas atstātajai barībai. To pamana žagata. Putns veikli pietuvojas lapsai no aizmugures, aši parauj lapsu aiz astes un tūlīt atkal atlēc gabalu tālāk, it kā izaicinot: “Panāc mani, ja vari!”.
Taču lapsa, kurai šoreiz galvenais mērķis ir mierīgi paēst, ignorē nešpetno putnu un neļaujas provokācijām.