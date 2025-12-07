“Krievi atkal atraduši, kur var šmugulēt kaut ko!” Caur kuru “draudzīgo ” valsti tagad plūst naftas naudas straumes? 0

Ukrainas izlūkdienesti atklājuši, ka Krievija un Vjetnama ir izveidojušas shēmu, lai apietu Krievijai noteiktos naftas cenu griestus, šādus jaunumus Krievijai noteikto sankciju sakarā atklāja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Ņemot vērā Kremļa mēģinājumus ilgtermiņā noteikt garantētu naftas cenu, ir ticams, ka Krievijas izlūkdienests pastiprinās operācijas, lai iejauktos starptautiskās enerģijas piegādes ķēdēs, jo īpaši sabotējot ārvalstu infrastruktūras objektus, sacīja eksperts TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Šī shēma garantē krieviem vismaz 75 ASV dolāru par barelu, kas ir ievērojami augstāka cena nekā Eiropas Savienībā jūlijā šogad noteiktie un ieviestie cenu griesti, kas ir 47,6 dolāri par barelu.

Krievija un Vjetnama parakstīja vairākus starpvaldību nolīgumus jau maijā, ko Krievija apstiprināja. Vjetnamā tagad ir izveidots krievu valodas centrs, un tiek īstenoti līgumi par iepriekš Vjetnamai piegādāto padomju un krievu ražoto pārnēsājamo raķešu aizsardzības sistēmu izmantošanas uzraudzību.

“Tā kā krievi atkal atraduši, kur var šmugulēt kaut ko. Skaidrs, ka ir sankcijas, un tiek meklēti apkārtceļi,” rezumē virsnieks.

