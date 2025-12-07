Foto: Ekrānuzņēmums no “X”/NEXTA

Izgāzusies "ekspedīcija" no Latvijas uz Krieviju: vīrietim ar zeķēs ievietotiem baložiem liek atgriezties mājās

7. decembris 2025
Pleskavas apgabala muitas darbinieki apturējuši mēģinājumu nelikumīgi ievest Krievijā baložus no Latvijas, ziņo Oreanda-news, atsaucoties uz Pleskavas muitas preses dienestu.

Pārbaudes laikā muitas punktā Grebņeva-Ubiļinka robežsargi pamanījuši, ka starp autovadītāja personīgajām mantām atrodas dzīvi putni. Lai nodrošinātu baložu pārvadāšanu, katrs no tiem bija ielikts zeķē un ievietots mazā čemodānā.

Par šo pārkāpumu pret ārvalstu pilsoni uzsāktas divas administratīvās lietas, kā arī piemērots naudas sods.

Vīrietis un viņa baloži tika nosūtīti atpakaļ uz Latviju, jo tos ievest Krievijā bez nepieciešamajiem dokumentiem ir aizliegts.

