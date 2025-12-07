Izgāzusies “ekspedīcija” no Latvijas uz Krieviju: vīrietim ar zeķēs ievietotiem baložiem liek atgriezties mājās 0
Pleskavas apgabala muitas darbinieki apturējuši mēģinājumu nelikumīgi ievest Krievijā baložus no Latvijas, ziņo Oreanda-news, atsaucoties uz Pleskavas muitas preses dienestu.
Pārbaudes laikā muitas punktā Grebņeva-Ubiļinka robežsargi pamanījuši, ka starp autovadītāja personīgajām mantām atrodas dzīvi putni. Lai nodrošinātu baložu pārvadāšanu, katrs no tiem bija ielikts zeķē un ievietots mazā čemodānā.
Par šo pārkāpumu pret ārvalstu pilsoni uzsāktas divas administratīvās lietas, kā arī piemērots naudas sods.
Vīrietis un viņa baloži tika nosūtīti atpakaļ uz Latviju, jo tos ievest Krievijā bez nepieciešamajiem dokumentiem ir aizliegts.
🧦🕊 Someone tried to smuggle live birds into Russia from Latvia… by stuffing them into socks
At the Latvian–Russian border, customs officers detained a foreign national who attempted to smuggle live pigeons into Russia by hiding them among his personal belongings. The birds… pic.twitter.com/MUakebyf4j
— NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025