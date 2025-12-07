Atbilde vienmēr bijusi acu priekšā: Krievijas opozīcijas politiķis atklāj reālu “recepti”, kā apturēt Putinu 0
Krievijas opozīcijas politiķis un bijušais domes deputāts Genādijs Gudkovs atklājis “noslēpumu”, kas varētu palīdzēt apturēt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un izraisīt režīma sabrukumu.
Kā ziņo Dialog.ua, šobrīd Putina vara Krievijā joprojām ir stipra un šķietami neapdraudēta, taču Gudkovs intervijā Ukrainas kanālam “Odesa LIVE” skaidro, ka pastāv reāls veids, kā šo situāciju mainīt. Viņš uzsver: “Ja Krievijas armija piedzīvos nopietnu sakāvi frontē, tas var kļūt par sākumu Putina režīma kraham.”
Pēc viņa teiktā, šāds militārs zaudējums liks sabiedrībai un Krievijas elitei uzdot jautājumu par Putina palikšanu pie varas, var izraisīt visas esošās politiskās sistēmas sabrukumu, kā arī kalpotu kā brīdinājums arī citiem autoritāriem līderiem pasaulē, kas līdz šim jutušies nesodāmi.
Viņš uzskata, ka, ja šāda iespēja Ukrainai būtu nodrošināta laikus, viss kara scenārijs būtu izvērties citādi. Taču tagad Putins jūtas kā uzvarētājs – viņam ir izdevies konsolidēt valsts eliti, kapitāls atgriežas Krievijā, ekonomika ir mobilizēta, un tā spēj uzturēt karadarbību.
Gudkovs arī brīdina – ja šī tendence turpināsies, kontinentāla vai pat globāla kara risks Eiropā pieaugs, īpaši ņemot vērā ASV iekšpolitiskos procesus un Eiropas vilcināšanos. Tāpat viņš uzsvēra, ka konflikta uzliesmojums Eiropā ir gandrīz nenovēršams.