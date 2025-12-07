Traģēdija pierobežā: Ludzas novadā, apgāžoties laivai, dzīvību zaudējušas personas, kas būvēja robežlaipas 0
Sestdien no rīta VUGD atsāka pazudušā cilvēka, kas bija izkritis no laivas ezerā Ludzas novadā, meklēšanu. Glābēji pārmeklēja ūdenstilpi un atrada bojāgājušu cilvēku, kuru nodeva Valsts policijas darbiniekiem. LTV rīcībā nonākusi informācija, ka laivā, kas piektdien apgāzās Ludzas novadā, atradās darbinieki, kas būvēja pontonu robežlaipas, to apstiprinājis uzņēmums “Valsts Nekustamie īpašumi”, kas atbild par austrumu robežas infrastruktūras izbūvi.
Kā ziņoja LTV, traģiskais negadījums noticis Peiteļa ezerā, kas atrodas tieši uz Latvijas – Krievijas robežas.
Kā ziņots, piektdien Ludzas novadā ezerā apgāzās laiva ar vairākiem cilvēkiem, no kuriem viens cilvēks gājis bojā, bet vēl vienas personas meklēšanu bija plānots turpināt sestdien.
Piektdien plkst. 16.16 tika saņemts izsaukums Ludzas novadā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, ezerā apgāzusies laiva ar pieciem cilvēkiem. Pirms VUGD ierašanās cilvēkus sāka glābt aculiecinieks.
Glābēji notikuma vietā, izmantojot laivu, kopumā krastā nogādāja piecus cilvēkus, no kuriem vienam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja nāvi.
Vēl viens cilvēks netika atrasts.