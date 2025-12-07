Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
FOTO: Edijs Pālens/LETA

Traģēdija pierobežā: Ludzas novadā, apgāžoties laivai, dzīvību zaudējušas personas, kas būvēja robežlaipas 0

LETA/LA.LV
19:06, 7. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Sestdien no rīta VUGD atsāka pazudušā cilvēka, kas bija izkritis no laivas ezerā Ludzas novadā, meklēšanu. Glābēji pārmeklēja ūdenstilpi un atrada bojāgājušu cilvēku, kuru nodeva Valsts policijas darbiniekiem. LTV rīcībā nonākusi informācija, ka laivā, kas piektdien apgāzās Ludzas novadā, atradās darbinieki, kas būvēja pontonu robežlaipas, to apstiprinājis uzņēmums “Valsts Nekustamie īpašumi”, kas atbild par austrumu robežas infrastruktūras izbūvi.

Veselam
Ko nedrīkst lietot kopā ar kafiju: pētnieki izceļ piecus bīstamus pārtikas produktus
RAKSTA REDAKTORS
Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns
“Notiek kaut kas nepatīkams” – Polija izslēgta no miera sarunām Londonā
Lasīt citas ziņas

Kā ziņoja LTV, traģiskais negadījums noticis Peiteļa ezerā, kas atrodas tieši uz Latvijas – Krievijas robežas.

Kā ziņots, piektdien Ludzas novadā ezerā apgāzās laiva ar vairākiem cilvēkiem, no kuriem viens cilvēks gājis bojā, bet vēl vienas personas meklēšanu bija plānots turpināt sestdien.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pat gliemezis būtu ātrāks! Valsts kontroles ziņojums par renovācijas tempiem Latvijā liek nobālēt
“Tas notiek ļoti strauji.” Riharda Pīka sieva atklāti stāsta, kā vīrs cīnījās par savu dzīvību
“Tas ir ļoti slikti!” Tramps pauž satraucošu prognozi par Eiropas nākotni – ko viņš ar to vēlas pateikt?

Piektdien plkst. 16.16 tika saņemts izsaukums Ludzas novadā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, ezerā apgāzusies laiva ar pieciem cilvēkiem. Pirms VUGD ierašanās cilvēkus sāka glābt aculiecinieks.

Glābēji notikuma vietā, izmantojot laivu, kopumā krastā nogādāja piecus cilvēkus, no kuriem vienam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja nāvi.

Vēl viens cilvēks netika atrasts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Policija aptur dzērušu autovadītāju un atklāj šausminošu ainu – mājās atstāts mazulis ar iereibušu tēvu
Autobuss brauc, bet pasažierus neuzņem – Ludzas novada iedzīvotāji spiesti palikt ceļa malā “tukšo reisu” dēļ
TV24
“Mums bija daudz uzbrukumu no vatņikiem…” Linuža uzskata, ka Latgales avīzes “Ludzas Zeme” slēgšana bijusi nodevība
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.