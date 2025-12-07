Šausmas Ropažu novadā: “Airbnb” viesi izdemolē viesu māju un apdraud saimnieku dzīvību 3
Sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisījis kāds šausmu pilns ieraksts, kurā aprakstīta baisa pieredze ar “Airbnb” viesiem Ropažu novadā, viesu mājā “Laimnieki”. Kā sociālajos tīklos ziņo Kristīne, rezervācija pārvērtās par murgainu nakti – īpašums pēc viesu prombūtnes bija pilnībā izdemolēts, bet viņas tēvs, mēģinot apturēt vandaļus, tika apdraudēts.
Kristīne Zaļieska, kura publicējusi ierakstu “Facebook”, raksta: “Lūdzu, maksimāla dalīšanās! Mums ir vajadzīga sabiedrības palīdzība! Vakar mūsu ģimenei Ropažu novadā viesu mājā “Laimnieki” notika kas tāds, ko ne novēli nevienam.
Airbnb rezervācija uz vienu nakti izvērtās par murgainu vandalisma aktu, kas radīja tūkstošiem eiro zaudējumus un apdraudēja arī manu vecāku drošību.
Izīrētājs — Airbnb lietotājs “Mārtiņš”, vienīgā informācija: +371 28810270.
Kad viesi 7. decembra rītā aizbēga, mēs atradām šausminošu skatu:
- izlauztas un salauztas durvis;
- caurumi sienās;
- saplēstas izlietnes, sabojāts džakuzi;
- saplēsti trauki un izdemolēts inventārs;
- gultas lauztas gabalos;
- frīdas applūdušas un piesārņotas ar vemšanu;
- vispārējs, mērķtiecīgs, brutāls vandalisms.
Un pats briesmīgākais – mans tēvs, mēģinot apturēt vainīgos līdz policijas ierašanās brīdim, tika pakļauts nopietnam apdraudējumam. Bēgot šie cilvēki ar Tesla auto tīši uzbrauca viņa mašīnai, radot ievērojamus bojājumus.
UN TAGAD PAR ABSURDU! Tika izsaukta Valsts policija, taču tā atteicās notikušo fiksēt kā noziegumu, paziņojot, ka tas esot “civiltiesisks strīds”. Jautājums — kopš kura laika vandalisms, iznīcināta manta un transportlīdzekļa bojāšana ir civillieta?
Kur paliek cilvēku drošība? Kur paliek tiesiskums? Mēs esam uzsākuši procesu Airbnb un Valsts policijā, taču mums vajadzīga sabiedrības palīdzība: vai kāds atpazīst šo personu “Mārtiņš”? Telefons: +371 28810270.
Runāja krieviski. Uzvedība un “mentalitate” redzama viņu nodarītajā – pilnīgs necieņas un nihilisma piemērs.
Lūdzu, īpaši viesu māju un naktsmītņu īpašnieki — uzmanieties! Šis cilvēks un viņa kompānija var radīt reālu apdraudējumu jūsu īpašumam un drošībai.
Lūgums visiem – dalieties ar šo ierakstu. Mums tiešām vajag identificēt šīs personas, jo viņi izdemolēja mūsu īpašumu, nodarīja milzīgu kaitējumu un bēga, apdraudot manu ģimeni. Liels paldies ikvienam, kas palīdzēs. Tikai kopā mēs varam panākt, lai šādi cilvēki neturpina darīt citiem to pašu.”