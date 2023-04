Foto: AP/SCANPIX Karš Ukrainā.

Karš Ukrainā beigsies tik ātri, cik efektīvi tiks ierobežota krievu oligarhu ietekme







Olivers Bullofs (Oliver Bullough), žurnālists, grāmatu “Butler to the World” un “Moneyland” autors

Pēc Vladimira Putina pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pagājušajā gadā Lielbritānijas valdība aktīvi rīkojās un paziņoja par jaunas Pretkorupcijas nodaļas izveidi Nacionālajā noziedzības aģentūrā (NCA). Daļa problēmas ir Krievijas kleptokrātija, tāpēc oligarhiem, kuri kļuvuši bagāti, draudzējoties ar Putinu, jāliek vismaz daļēji just tās sāpes, ko izjūt ukraiņi. Tomēr NCA amatpersonas apjuka.

Viņi nebija brīdināti, ka kaut kas tāds tiek plānots, nezināja, ko tas īsti nozīmē, un viņiem jau tā bija darba pilnas rokas, veicot ikdienas pienākumus. Kādu dienu saņēmu zvanu no NCA ar lūgumu doties pie viņiem un pastāstīt, ko vairāk par krievu oligarhiem. Es, protams, to ar prieku darīju, bet šis zvans ir spilgta liecība par realitāti aiz valstu publiskās retorikas: Rietumu valstis labprāt kļūtu stingrākas pret Kremļa draugiem, taču pēc gadu desmitiem ilgušas bezdarbības tie, kuriem šī stingrība jāievieš, nezina, ar ko sākt.

Pēdējo gadu laikā Rietumu valstu nostāja pret oligarhiem ir bijusi šķietami draudīga: ES, Lielbritānijā un ASV ir piemērotas sankcijas simtiem Krievijas uzņēmumu un indivīdu. Ir iesaldētas bagātības desmitiem miljardu dolāru vērtībā. Bet šo darbību izmaksas jāsedz privātajam sektoram. Valdības ir uzsākušas dažus kriminālprocesus, un šķiet, ka gatavojas uzsākt vēl virkni.

Tajā pašā laikā krievu bagātnieki, kuriem apķērīgi padomnieki palīdzējuši atrast jaunas iespējas, kā paslēpt, pārvietot un tērēt savu naudu, to arī nevilcinoties dara. Piemēram, iegādājas īpašumus Dubaijā, pases – Turcijā un ietekmi – Gruzijā. Eiropas Tiesā un Londonas Augstākajā tiesā tiek gatavotas prasības par sankciju atcelšanu, un dažas sankcijas jau ir atceltas.

Un atkal Rietumu valstis ir pārsteigtas un īsti nesaprot, kā rīkoties. No malas tas izskatās bīstami līdzīgi vēsturē jau piedzīvotajam. Ir skaidrs – ja oligarhi atkal spēs integrēties pasaules ekonomikā, Rietumi zaudēs to ietekmi uz viņiem, kāda tā būtu varējusi būt, un cena, kas Krievijas elitei jāmaksā par savu karu, saruks arvien mazāka. Tāpēc mums jāzina, kā rīkojas oligarhi, lai varētu atbilstoši reaģēt.