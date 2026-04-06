“Kas notiek jūsu galvās? Droni jūs nešķiros!” Valters Krauze norāda uz kādu glupu sabiedrības rīcību 0

0:19, 7. aprīlis 2026
Katrs mans rīts sākas ar to, ka es izeju cauri vairākiem ziņu portāliem, kā arī klausos radio un skatos rīta televīzijas raidījumus. Tā par savu ikdienas rutīnu TV24 raidījumā “Preses klubs” pastāstīja Valters Krauze, TV raidījumu un pasākumu vadītājs.

Viņš ar nožēlu atzīst, ka slikto vai biedējošo ziņu gūzma pēdējā laikā ir milzīga: “Faktiski sadaļā “izklaide” mēs redzam tikai to, kas nomiris, kas salauzis kāju, kas noticis, – kaut gan man šķiet, ka šī sadaļa tam nav piemērota”.

Runājot par ziņām un notikumiem kā tādiem, V. Krauze saka: “Manuprāt, būtu ļoti forši, ja mēs mācētu citādāk reaģēt uz ziņām, proti, neuzaudzēt to “biezo ādu”, jo “tas viss” notiek tepat un var notikt jebkurā brīdī.”

Runājot par incidentiem ar droniem Latvijas gaisa telpā, V. Krauze atzīst, ka labi, ka viss beidzās labi, ka nebija sprādziena un cilvēki nenonāca briesmās, ka cilvēki nebija līdzās.

Viņu gan biedējot cita lieta, kas notiktu, “ja to uzzinātu ātrāk?! Mūsdienās taču katrs vēlas paņemt savu telefonu un iemūžināt tieši to mirkli.”

Piemēram, kad Jūrmalā vētrā krīt koki, cilvēki iet ar maziem bērniem un filmē, kā koki gāžas. Tad rodas jautājums: “Kas notiek jūsu galvās? Lai cik tas būtu skarbi, droni jūs nešķiros!”

