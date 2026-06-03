Skandāls Krievijā: Putina “slepenās dzīvesbiedres” komanda izgāžas Eiropas čempionātā 0
Krievijā turpinās skandāls ap valstsvienības sastāvu, kas piedalījās Eiropas čempionātā mākslas vingrošanā Varnā, Bulgārijā. Krievijas sabiedrībā neapmierinātību izraisīja fakts, ka lielākā daļa komandas dalībnieču bija Alinsa Kabaevas dibinātās sporta skolas “Debesu grācija” (Heavenly Grace) audzēknes. Kabaeva bieži tiek dēvēta par Krievijas diktatora Vladimira Putina mīļāko vai civilsievu, vēstī “Dialog”.
Pēc turnīra beigām kritika tikai pastiprinājās, jo Krievijas sportistes spēja izcīnīt vien divas zelta medaļas. Salīdzinājumam – 2021. gadā, pirms Krievijas diskvalifikācijas no starptautiskajām sacensībām, Krievijas vingrotājas Eiropas čempionātā izcīnīja deviņas zelta medaļas.
Šoreiz vienīgo zelta medaļu pieaugušo konkurencē Krievijai atnesa Sofija Ilterjakova. Viņa kļuva zināma pēc incidenta šā gada sākumā Pasaules kausa posmā Bulgārijas galvaspilsētā, kad Ukrainas himnas atskaņošanas laikā par godu uzvarētājai Taisija Onofrijčuka viņa nepagriezās karogu virzienā.
Par šo rīcību Starptautiskā Vingrošanas federācija viņai vēlāk izteica brīdinājumu.
Otru zelta medaļu Krievijas komandai junioru sacensībās izcīnīja Jana Zaikina.
Tādējādi Krievijas izlase, kas tradicionāli tiek uzskatīta par vienu no favorītēm mākslas vingrošanā, Eiropas čempionātā Varnā pēc izcīnīto zelta medaļu skaita ierindojās vien ceturtajā vietā, piekāpjoties Bulgārijas, Vācijas un Spānijas valstsvienībām.
Neraugoties uz to, Krievijas valsts propaganda šo rezultātu pasniedza kā “uzvaru”, savukārt Kabaeva paziņoja, ka Krievijas mākslas vingrošana “joprojām ir viena no spēcīgākajām pasaulē un turpina attīstīties”.