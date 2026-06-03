Putins panikā: ukraiņu droni “paralizē” Sanktpēterburgu – deg viens no lielākajiem naftas termināliem 0
Krievijā Sanktpēterburgā naktī uz trešdienu pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies naftas terminālis, vēsta “Astra” un citi “Telegram” kanāli.
Triecienu veikšanu Sanktpēterburgas naftas terminālim apstiprināja arī Ukrainas pārstāvji.
Trieciena rezultātā izraisījies ugunsgrēks uzņēmumā “Pēterburgas naftas terminālis”, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos, vēsta “Astra”.
Trešdien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas forums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās, vēsta Krievijas mediji.
Forumā plānota arī Krievijas diktatora Vladimira Putina piedalīšanās.
Informāciju par triecienu apstiprināja arī Sanktpēterburgas gubernators Aleksandrs Beglovs un Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko.
Sanktpēterburgas iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem un ugunsgrēkiem pilsētā, vēsta “Astra”.
Sociālajos tīklos un mediju tīmekļa vietnēs publicēti videoieraksti, kuros redzams ugunsgrēks naftas terminālī, kā arī melnu dūmu mākoņi, kas paceļas virs pilsētas.
Triecienu naktī uz trešdienu naftas terminālim, kas atrodas Sanktpēterburgas ostā un ir viens no lielākajiem naftas termināļiem Baltijas jūras krastos, veikuši Ukrainas Īpašo operāciju spēki kopā ar citām drošības un aizsardzības spēku struktūrām, pavēstīja Īpašo operāciju spēki.
Pēc dronu triecienu sērijas objektā izraisījies plašs ugunsgrēks, norāda ukraiņu karavīri.
Triecienam pakļautajā terminālī ir 31 rezervuārs, un to kopējais tilpums ir 324 000 kubikmetru.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka Krievijas teritorijā trāpīts vairākiem svarīgiem objektiem, un šo Ukrainas karavīru veikumu viņš raksturoja kā “labus tālās darbības sankciju rezultātus”.
“To vidū ir Pēterburgas naftas terminālis. No mūsu Ukrainas valsts robežas līdz šim Krievijas naftas rūpniecības objektam, kas darbojas kara vajadzībām, ir aptuveni 1100 kilometru,” norādīja Zelenskis.
Krievijā Tambovas apgabalā Mičurinskā Ukrainas dronu triecienā naktī uz trešdienu cietusi militārā rūpnīca “Progress”, un tur izraisījies ugunsgrēks, vēsta vietējie mediji.
Rūpnīcā “Progress” tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai.
Putins pēc dronu uzbrukuma ostai varētu atcelt vizīti Sanktpēterburgā uz SPIEF
Kā ziņo “Dialog”, Vladimira Putina dalība Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā varētu nenotikt pēc tam, kad 3. jūnijā droni uzbrukuši Sanktpēterburgas ostai.
Internetā izskan arī informācija par iespējamu paša foruma atcelšanu vai tā atklāšanas pārcelšanu uz citu datumu.
Tikmēr attālums starp izstāžu un kongresu centru “Expoforum”, kur plānots Sanktpēterburgas Starptautiskais ekonomikas forums, un dronu skarto ostu taisnā līnijā ir aptuveni 15-20 kilometri.
Lielā ugunsgrēka dēļ virs pilsētas pacēlies augsts dūmu stabs, kas redzams no dažādiem Sanktpēterburgas rajoniem un priekšpilsētām, tostarp arī no SPIEF norises vietas.
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