Kas radīja Lāčplēša un Melnā bruņinieka atkritumu skulptūru Rīgas kanālā?

Atdzīvinot teiksmu par Lāčplēša un Melnā bruņinieka cīņu jeb labā un ļaunā sadursmi, vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” vēlējās aicināt iedzīvotājus aizdomāties par saviem pirkšanas paradumiem, par lietām, ko izmetam un atkritumu apjomiem, koradām.

Mākslas instalācija “KURŠ KURU? izŠĶIROsiTU!” Rīgas kanālā parādījās pirms Lāčplēša dienas un nedēļas laikā sociālajos tīklos raisījusi plašu rezonansi un minējumus, par to, kas ir skulptūras idejas autors, kāds ir tās mērķis.Diskusijas norit arī par to, kurp no pārstrādātiem atkritumiem darinātajam mākslas darbam jānonāk pēc valsts svētkiem.

Instalāciju pēc vides pakalpojumu uzņēmuma “Clean R” pasūtījuma radīja mākslinieks Haralds Gerts kopā ar savu komandu – Raimondu Rubuli, Māri Konoņenko un Vladislavu Mončinski. Darbs tika veidots no šķirotajiem atkritumiem, piesaistot garāmgājēju uzmanību, kas šo instalāciju fotografēja, apbrīnoja sociālajos tīklos un diskutēja par darba pasūtītāju.

Šodien “Clean R” atzīst, ka vides objekta pamata ideja bija pievērst ikviena uzmanību tam, cik apzinīgi vai neapzinīgi mēs paši attiecamies pret iepirkšanos un sapirktā lietošanu, cik patiesībā savos darbos esam videi draudzīgi vai gluži pretēji – pavirši, pārmērīgi iepērkoties un milzīgos apjomos sapirkto ātri vien izmetot.

Instalācija, kas līdz ar pilsētas ielu apgaismojumu arī tiek izgaismota, apskatei būs pieejama līdz pat 20. novembrim. Ir skaidrs, ka darbs tiks saglabāts, bet pagaidām vēl norit diskusijas par labāko tā atrašanās vietu – darbam jāpaliek Rīgā vai tomēr jādodas uz kādu no reģionu centriem?

Mākslas darbs nodod sabiedrībai vēstījumu par to, ka mūsos katrā ir iekšējā cīņa starp labo un ļauno. Šīs instalācijas ietvaros Lāčplēsis iemieso vēlmi sakopt vidi, šķirot, pirkt tikai to, kas vajadzīgs, bet Tumšais bruņinieks simbolizē sabiedrības kāri pirkt vairāk, nekā iespējams patērēt, kultivējot patēriņa kultūru un radot situāciju, ka paši varam noslīkt savos atkritumos. Par to, kurš uzvarēs katrā no mums – labais un saprātīgais vai sliktais un pārmērīgais – jāizšķir katram pašam.

“Atkritumu šķirošanas jautājumam nav noilguma. Mēs kā vides pakalpojumu uzņēmums par atkritumu šķirošanu cenšamies izglītot dažādos veidos, šoreiz par godu valsts svētku nedēļai kā formātu izvēlējāmies sadarbību ar mākslinieku komandu, radot šo simbolisko instalāciju.

Mūsu (sabiedrības) saražoto atkritumu apjoms katru gadu turpina palielināties, un tikpat reāls ir arī drauds, ka šajos atkritumu kalnos nogrimsim paši. Simboliski mūsos katrā ir savs Lāčplēsis, kurš grib dzīvot pareizi, zaļi, apdomīgi, darīt labas lietas, būt videi un savai zemei draudzīgs, bet vienlaikus mūsos ir arī Melnais bruņinieks, kas grib pirkt un tērēt, kuram spīd acis, ieraugot veikalā jaunas lietas, kas visbiežāk nav vajadzīgas.

Katram pašam no mums ir jānosaka, kas šajā cīņā uzvarēs – saprāts un apdomīgums vai pārmērīgā iepirkšanās kāre. Mērķis ir likt aizdomāties par to, ka visu, ko patērējām vai ko esam iegādājušies, ir iespējams šķirot vai “dot otru dzīvi”, piemēram, nododot apģērbu kādam veikalam. Ja tomēr izmetam, tad šķirojam.

Kad atkritumi tiek dalīti jeb šķiroti, tie rada mazāku kaitējumu – samazinās noglabājamo atkritumu apjoms un tie nonāk pārstrādē,”par projektu ideju stāsta vides pakalpojumu uzņēmuma “Clean R” valdes loceklis Guntars Levics.

“Lielākais šī projekta izaicinājums bija materiālu un pamata kombinācija, jo sākotnēji nebija iespējams prognozēt, kādus atkritumus mēs iegūsim, kā tas izskatīsies, kā tie savstarpēji kombinēsies, kā arī vai radītā darba vēstījums būs skaidrs sabiedrībai.

Tas bija apjomīgs projekts kopā ar kolēģiem, kad tika realizēts neiespējamais – radīts laikmetīgās mākslas ob-jekts ar sabalansētu izskatu un dizainu. Instalācija attēlo divus galvenos eposa tēlu pretstatus, neradot pirmo asociāciju, ka tā ir vien miskastes čupa, bet gan unikāla izgaismota mākslas instalācija ar savu vēstījumu sabiedrībai.

Kaut reiz katrs no mums caur literatūras prizmu ir juties tā, it kā mūsos būtu šī iekšējā cīņa starp diviem spēkiem, un varbūt šis darbs daļai no sabiedrības liks padomāt un izšķirot, kurš tēls vēlamies būt,” par projektu vairāk stāsta skulptors Haralds Gerts.

Īpaši ir pārdomāts instalācijas formāts – pielāgojoties apstākļiem, 2,4 metrus augstā instalācija, kas pauž ideju par atkritumu šķirošanas nozīmi nākotnes perspektīvā, tiek piedāvāta garāmgājēju skatam no attāluma, pilsētas kanālā.

Tādējādi vairākos līmeņos instalācijā tiek apvienots praktiskais aspekts ar simbolisko: tiek nodrošināts drošs attālums starp interesentiem un objektu, neveicinot pulcēšanos, kā arī tajā pat laikā tiek simbolizēta attāluma jeb ideja par nešķirotiem atkritumiem kā reālu draudu sabiedrībai nākotnē.

20. novembrī mākslas darbs tiks izcelts no Rīgas kanāla un pārvietots uz citu vietu, kur kļūs par pastāvīgu eksponātu un atgādinājumu par vides jautājumu nozīmi arī ikdienā. Joprojām ikviens var nākt klajā ar savu priekšlikumu par to, kur Lāčplēsim un Melnajam bruņiniekam turpmāk būtu labākā vieta.