Foto: LETA

“Fantastiski pasakaina cena.” Pircēji steigšus skrien uz “Rimi” – pie vainas kāda vilinoša akcija 0

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LA.LV
20:30, 11. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Veikalu akcijas nereti kļūst par karstu apspriežu tematu sociālajos tīklos, īpaši tad, ja piedāvājums šķiet pārāk izdevīgs, lai to palaistu garām. Šoreiz uzmanības centrā nonācis veikalu tīkls “Rimi”, kur pircēji pamanījuši īpašu piedāvājumu saldējumam.

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Ar fotogrāfijām platformā “Threads” dalījusies kāda sieviete, kura raksta: “Lūdzu, un nav par ko. @rimi.latvija. Saldējumam fantastiski pasakaina cena, pērkot divus un vairāk – par vienu maksā 0,35 €.”

Pievienotajos attēlos redzams, ka, iegādājoties divus vai vairāk “Karlsons” saldējumus, katra cena samazinās līdz 35 centiem.

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Attēlos redzams, ka īpaši izdevīga cena piemērota ne tikai saldējumam. Pircēju uzmanību piesaistījusi arī akcija “Actimel” jogurta dzērieniem, kā arī melonei, kurai piemērota ievērojama atlaide.

Ieraksts ātri vien piesaistījis arī citu lietotāju uzmanību, un komentāros cilvēki ne tikai pateicās par noderīgo informāciju, bet arī dalījās savā pieredzē.

“Oho, paldies par info!” raksta kāda komentētāja.

Savukārt vēl kāds atzīst, ka ne visi produkti vairs bija pieejami: “Nu proootams, ka upeņu bija izpirkts, nācās ņemt dzērveņu…”

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