Eksperiments! Salīdzinātas pārtikas produktu cenas trīs veikalos pirms un pēc 1. jūlija – pārsteiguma moments neizpaliek 0

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Linda Tunte
6:56, 8. jūlijs 2026
Stāsti Izpēte

Medijos jau plaši ziņots, ka no 1.jūlija četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi 12% apmērā līdzšinējo 21% vietā.

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Saeima 2025. gada decembrī pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas nosaka, ka daļai pārtikas pamatproduktu noteikta samazinātā PVN likme 12% apmērā. Šī likme būs spēkā vienu gadu – līdz 2027. gada 30. jūnijam.

Nu jau vairākas dienas ir pagājušas jauno likmju pasaulē, vai veikalos šīs pārmaiņas jūtam? Ar nelielu, bet interesantu eksperimentu ar portālu LA.LV dalījās Signe, kura kopā ar draudzenēm intereses pēc veikusi cenu monitoringu dažā, precēm dažos veikalos. Ir tiešām interesanti ieskatīties secinājumos un novērojumos.

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Signe stāsta: “Ar draudzenēm bijām dzirdējušas, ka no 1.jūlija dažiem pārtikas produktiem samazināsies PVN, tāpēc izdomājām paskatīties, vai tas tiešām būs redzams arī cenu zīmēs. Vienojāmies, ka katra aizies uz veikalu, kas ir vistuvāk mājām. Mums sanāca “Rimi”, “Elvi” un “top!”. Tur arī parasti ikdienā iepērkamies, jo neviena pēc maizes vai piena nebraukājam pa visu pilsētu.”

Katra no draudzenēm esot izvēlējusies trīs produktus, ko regulāri iegādājas, un nofotografējusi to cenas pirms 1.jūlija (20. vai 30.jūnijā) un pēc tam vēlreiz – pēc 1.jūlija (2. vai 3.jūlijā).

“Bildes nav ideālas, centāmies fotografēt pēc iespējas neuzkrītošāk. Pēc tam salīdzinājām cenas ar PTAC cenu salīdzināšanas kalkulatoru. Rezultāts mums bija pozitīvs – visiem pārbaudītajiem produktiem cenas bija samazinātas atbilstoši PVN izmaiņām. Forši, ka šoreiz pārmaiņas tiešām var pamanīt arī maciņos!” par secinājumiem priecīga ir pati Signe, jo šoreiz pārsteiguma moments ir ļoti patīkamā virzienā.

Viņa arī atsūtījusi fotogrāfijas, kas parāda cenu izmaiņas. Savienoju tās kolāžās, kreisajā pusē liekot cenu pirms 1.jūlija, labajā – pēc.

“Rimi” Cāļu krūtiņas filejas cenas pirms un pēc.

10 olas “Rimi” – Iecavas kūtī dētas A/L – cenas pirms un pēc (jāskatās cenu bez atlaides).

10 olas “Rimi” “Smart” kūtī dētas A/M cenas pirms un pēc.

Piens “Rimi” 2%, 1 litra cena pirms un pēc.

Gaišā rudzu maize 390 grami – cena pirms un pēc.

“Elvi” vistas gaļa fasēta, 1 kilograma cena pirms un pēc.

Piens “Alma” 2,5%, 1 litra cena veikalā “top!” pirms un pēc.

“Ķelmēnu” rudzu maize 230 grami cena pirms un pēc.

“Ķelmēnu” saldskāmaize 380 grami, cena pirms un pēc.

“Latvijas maiznieka” maize ar ķimenēm “Gardmaize” 500 gramu klaipiņa cena pirms un pēc.

“Ķekavas” cāļu stilbi, 500 gramu iepakojuma cena pirms un pēc.

Paldies, Signe, par dalīšanos ar eksperimenta novērojumiem!

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