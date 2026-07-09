“Rimi Latvija, vai tie ir dubultstandarti vai vienkārši neizdarība?” ar šādu jautājumu sociālajos tīklos pie uzņēmuma vērsies kāds pircējs, kurš neizpratnē par redzēto “Rimi Barona Centrs” veikalā.
Viņš norāda, ka “Rimi” aicina pircējus atteikties no papīra čekiem un lietotnē izmantot elektroniskos čekus, taču konkrētajā veikalā, lai izietu no pašapkalpošanās kasu zonas, joprojām jāizdrukā un jānoskenē papīra talons.
“Būtībā vēl viena nevajadzīga papīra lapa,” raksta pircējs.
Viņaprāt, tieši šādu pretrunu dēļ zūd uzticība labām iniciatīvām. “Žēl, ka pat pareizas un videi draudzīgas idejas tiek sabojātas ar nepārdomātu īstenošanu. Un pēc tam kļūst arvien grūtāk mudināt cilvēkus dzīvot zaļāk, ja paši uzņēmumi nerīkojas saskaņā ar to, ko sludina!” viņš norāda.
Sociālajos tīklos publicētajos foto redzams pašapkalpošanās kases ekrāns ar paziņojumu: “Jūsu pirkuma čeks ir saglabāts elektroniski.” Tajā pašā laikā pircējam izsniegts neliels papīra čeks ar svītrkodu, kuru jānoskenē, lai atvērtu izejas vārtus.
LA.LV jautāja “Rimi Latvia”, kāpēc šāds risinājums tiek izmantots un vai tas nav pretrunā ar aicinājumu pircējiem izvēlēties elektroniskos čekus.
“Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova skaidro, ka uzņēmums seko līdzi mazumtirdzniecības tendencēm pasaulē un Eiropā, tāpēc atsevišķus risinājumus izmēģina arī savos veikalos.
“Arī šis konkrētais risinājums jau tiek plaši izmantots Eiropā un nu jau arī Latvijā. Kā pirmais Rimi veikals, kur tika pilotēts šis risinājums, bija Rimi SM Dzelzavas,” norāda Bičkova.
Viņa skaidro, ka izejas sistēma darbojas vienkārši – kad pircējs veic norēķinus par pirkumu pašapkalpošanās zonā, tiek izdrukāts čeks ar svītrkodu, kuru noskenējot atveras izejas vārti.
“Savukārt pircējs, kas nolēmis neko neiegādāties, var iziet gar parastajām kasēm. Tāpat, ja nepieciešams, arī pašapkalpošanās zonas kasiere var manuāli atvērt izejas vārtus,” skaidro “Rimi” pārstāve.
Tātad uzņēmuma ieskatā šis risinājums nav domāts kā atteikšanās no elektroniskajiem čekiem, bet kā papildu kontroles mehānisms pašapkalpošanās zonā. Praktiski gan pircējam tas nozīmē, ka pilnībā bez papīra šajā gadījumā iztikt nevar – pat tad, ja pirkuma čeks lietotnē tiek saglabāts elektroniski.
Līdzīgi risinājumi patiešām nav unikāli tikai Latvijai. Eiropā vairākos lielveikalos pašapkalpošanās zonās ir ieviesti izejas vārti, kas atveras pēc čeka svītrkoda noskenēšanas. Šādas sistēmas tiek izmantotas, lai mazinātu zādzību risku un kontrolētu iziešanu no pašapkalpošanās kasu zonas.
Piemēram, Lielbritānijā pircēju neapmierinātību izraisīja “Sainsbury’s” risinājums, kur dažos veikalos klientiem pēc pašapkalpošanās kases izmantošanas čeks bija jānoskenē, lai izietu no zonas. Arī “Lidl” Lielbritānijā pēdējā laikā testējis drošības vārtus, pie kuriem pircējiem jānoskenē čeka svītrkods. Līdzīga kārtība zināma arī Nīderlandes lielveikalos, kur pašskenēšanas un pašapkalpošanās pirkumiem čeka kods nereti kalpo kā “atslēga” izejas vārtiem.
Mazumtirdzniecības aprīkojuma ražotāji šādas sistēmas reklamē kā rīku, kas palīdz samazināt zaudējumus pašapkalpošanās kasu zonās. Tātad lielveikalu skatījumā tas ir drošības risinājums, bet pircēju skatījumā – vēl viens solis, kas var radīt sajūtu, ka videi draudzīgais solījums praksē līdz galam nestrādā.
Šajā gadījumā jautājums nav tikai par vienu mazu papīra gabaliņu. Tas drīzāk ir stāsts par uzticību – ja veikals pircēju mudina atteikties no papīra čeka, bet pēc tam tomēr liek izdrukāt citu papīra talonu, daļa cilvēku to uztver kā pretrunu. Īpaši laikā, kad uzņēmumi arvien biežāk runā par ilgtspēju, papīra patēriņa samazināšanu un videi draudzīgāku iepirkšanos.