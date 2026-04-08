“Šobrīd ir sajāta pilsētas infrastruktūra.” Diskusijā par elektrotransportu izskan skarbi vārdi par Rīgas ielām 0

17:40, 8. aprīlis 2026
Viedokļi

Vai pāriešana uz elektrotransportu patiešām varētu būtiski mainīt pilsētas satiksmi un ietekmēt kopējo klimatu? Par to TV24 raidījumā “Klimata balss” diskutēja Latvijas Elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers un žurnālists, PR speciālists, SIA “SDK” pārstāvis Arnis Blodons.

“Kopumā, ja skatāmies uz mazo elektrotransportu jeb mikromobilitāti, tad tas ir tas, kas pilsētā ir ļoti vajadzīgs. Tas var palīdzēt samazināt automašīnu skaitu. Jautājums nav tikai par to, vai automašīna ir elektriska vai nē, bet par to, ka jārisina kopējais pilsētas satiksmes jautājums,” uzskata Bekers.

Viņš norāda, ka mikromobilitāte var uzlabot gan gaisa, gan dzīves kvalitāti pilsētās, īpaši tiem cilvēkiem, kuri dzīvo centrā.

“Vienlaikus gribu teikt, ka man pašam, dzīvojot centrā, tie vājprātīgie braucēji pa ietvēm, kad eju ar bērnu, rada bīstamas un nepatīkamas sajūtas,” viņš piebilst.

Savukārt Blodons skaidro, ka pats ikdienā izmanto kombinētu pārvietošanās veidu.

“Es ar mašīnu no Siguldas atbraucu līdz savai darba vietai Juglā. Tur es mašīnu atstāju, un, ja man jādodas, piemēram, uz TV24 studiju, man ir divi varianti. Ziemā es biežāk izvēlos tramvaju – iekāpju sabiedriskajā transportā. Es uzskatu, ka, ja dzīvo pilsētā, sabiedriskais transports ir viens no labākajiem risinājumiem,” viņš stāsta.

Otrs variants esot mikromobilitāte, piemēram, motocikli, mazie motocikli, elektroskūteri un citi līdzīgi transportlīdzekļi.

Bekers piebilst, ka brīdī, kad cilvēki pārsēžas no automašīnas uz mazāku transportlīdzekli vai sabiedrisko transportu, izmešu apjoms pilsētā būtiski samazinās.

Tikmēr Blodons kritiski vērtē arī daļu no pilsētas infrastruktūras risinājumiem.

“Par pilsētu gribu pateikt divas lietas. Šobrīd infrastruktūra daudzviet ir sajāta ar dažādiem papildu šķēršļiem. Es, piemēram, braucu pa Lāčplēša ielu – tur ir sabūvētas kaut kādas saliņas, kuras pat nevar iztīrīt. Tur ir mēsli līdz ausīm, jo tīrītāji klāt netiek. Iela ir saspiesta kopā, un es šaubos, vai tas kādu patiešām pasargā,” saka Blodons.

Viņš uzsver, ka transportlīdzekļiem jāizmanto tiem paredzētā infrastruktūra.

“Transporta līdzeklis ir transporta līdzeklis, un tam jābrauc pa ceļu, nevis pa ietvi. Jau pats nosaukums “ietve” norāda, ka tā ir paredzēta cilvēkiem. Ja transportlīdzeklis pārvietojas ātrāk par aptuveni 10 kilometriem stundā, tad tam vajadzētu braukt pa ceļu,” uzskata Blodons.

Pilnu sarunu raidījumā “Klimata balss” par elektrotransportu un klimata pārmaiņām, kā arī par to, vai elektrotransports var mainīt pilsētas satiksmi, skatieties pirmdien, 13. aprīlī plkst. 20.30.

Raidījums “Klimata balss” skatāms TV24 ēterā pirmdienās plkst. 20.30 ar atkārtojumiem otrdienās plkst. 12.30 un svētdienās plkst. 16.00.

Projektu „Klimata balss” finansiāli atbalsta Emisiju kvotu izsolīšanas instruments.

