Kausētā siera vistas salātu recepte: sātīgi, maigi un svētku galdam piemēroti
Kārtaini salāti ar kūpinātu vistu, dārzeņiem un kausēto sieru ir lieliska izvēle gan svētku galdam, gan sātīgām vakariņām. Maigā tekstūra un kūpinātās vistiņas garša lieliski papildina viena otru. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 500 g kūpinātas vistiņas;
2. 200 g Tere piens kausētā siera ar grilētu vistu (starp citu, tajā ir vistas gabaliņi);
3. 3 – 4 kartupeļi;
4. 3 – 4 burkāni;
5. Pāris marinēti gurķi;
6. 3 olas.
Pagatavošana:
1. Kartupeļus, burkānus, olas novāra.
2. Kartupeļus un burkānus sarīvē uz rupjās rīves, olas atdala no dzeltenumiem, vistiņu ar gurķiem sagriež.
3. Veido salātus liekot kartupeļus, vistiņu, marinētus gurķus, burkānus, olu baltumus un virskārtā olu dzeltenumis. Starp kārtām smērē kausēto sieru.
Lai labi garšo!