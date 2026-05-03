Foto: No “Praktiskais Latvietis” arhīva / Latvijas Mediji

Kaut kas neierasts, bet visnotaļ gards – biezpiena bumbiņas ar jaunajām nātrītēm 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
13:25, 3. maijs 2026
Sākas īstais laiks izmantot dabas dotos vitamīnus, tādēļ iedvesmai – klasiska recepte, kas papildināta ar jaunajām nātrītēm.

Sastāvdaļas

200 g biezpiena
300-400 g miltu
100 g cukura
3 olas
50 ml piena
1 tējkarote sodas
sāls
eļļa
sauja nātrīšu

Pagatavošana

Slasa jaunās nātru lapiņas, noblanšē, sīki sagriež. No biezpiena, cukura, sāls, olām, piena un nātrēm samaisa viendabīgu masu, kurā ieber miltus ar sodu. Samīca. Katliņā uzkarsē eļļu, no mīklas veido nelielas bumbiņas un vāra gaiši brūnas.

Pasniedzot pārkaisa ar pūdercukuru. Var baudīt ar ievārījumu, krējumu vai svaigu ogu mērci.

