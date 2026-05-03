Kaut kas neierasts, bet visnotaļ gards – biezpiena bumbiņas ar jaunajām nātrītēm
Sākas īstais laiks izmantot dabas dotos vitamīnus, tādēļ iedvesmai – klasiska recepte, kas papildināta ar jaunajām nātrītēm.
Sastāvdaļas
200 g biezpiena
300-400 g miltu
100 g cukura
3 olas
50 ml piena
1 tējkarote sodas
sāls
eļļa
sauja nātrīšu
Pagatavošana
Slasa jaunās nātru lapiņas, noblanšē, sīki sagriež. No biezpiena, cukura, sāls, olām, piena un nātrēm samaisa viendabīgu masu, kurā ieber miltus ar sodu. Samīca. Katliņā uzkarsē eļļu, no mīklas veido nelielas bumbiņas un vāra gaiši brūnas.
Pasniedzot pārkaisa ar pūdercukuru. Var baudīt ar ievārījumu, krējumu vai svaigu ogu mērci.