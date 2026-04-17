Kraukšķīgo kamas un auzu pārslu cepumu recepte

20:12, 17. aprīlis 2026
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

Pētot, kādiem ēdieniem var pievienot kamas miltus, uzrunājām igauņu ēdienu blogeri un Igaunijas kulinārijas portāla “Nami-Nami” galveno redaktori Pilli Peterso, kura dalījās ar vienkāršu saldēdiena recepti.

Kama ir miltu maisījums, ko radījuši igauņi no grauzdētiem rudziem, kviešiem un miežiem, kā arī pākšaugiem – zirņiem.

Sastāvdaļas

250 g sviesta
ap 250 g cukura
110 g kamas miltu
65 g kviešu miltu
150 g auzu pārslu
pustējkarote cepamā pulvera
100 ml saldā krējuma

Pagatavošana

Katliņā izkausē sviestu. Tajā iemaisa cukuru, miltus, auzu pārslas, saldo krējumu un cepamo pulveri. Plātī ieklāj cepampapīru un ar karoti kārto nelielas mīklas piciņas, ievērojot lielas atstarpes. Cep 200 oC temperatūrā aptuveni 10 minūtes.

Ja mīkla šķiet par šķidru, ļauj tai mazliet atpūsties.

Der zināt!

Atšķirībā no ierastajiem miltiem kamas milti jau ir termiski apstrādāti (grauzdēti), tāpēc tos droši var pievienot desertiem, jogurtam, kefīram bez papildu apstrādes, piemēram, vārīšanas, cepšanas.

