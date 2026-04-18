Recepte kārajam zobam: melleņu pīrāgs 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
12:58, 18. aprīlis 2026
Šim pīrāgam var izmantot gan svaigas, gan saldētas mellenes.

Sastāvdaļas

Mīklai

• 280 g miltu 

• 150 g sviesta 

• 50 g cukura 

• 2 olu dzeltenumi 

• ¼ tējkarotes sāls 

• ļoti auksts ūdens 

Pildījumam  

• 3 glāzes svaigu melleņu 

• 100 g cukura 

• 50 ml piena 

• 50 g miltu 

• 20 g sviesta 

• 2 olu baltumi 

• 1 citrona sula 

• šķipsniņa sāls 

Pagatavošana

Lūk, kādu karmu jūs nesat līdzi no iepriekšējās dzīves – to atklāj jūsu dzimšanas datums
TESTS. Izvēlies labāko vietu sarunai ar bosu! Tava izvēle atklāj tavu attieksmi pret varu un cilvēkiem
“Atklājās vairākas ļoti interesantas juridiskas nianses…” Saules paneļi var radīt nopietnas problēmas
Miltus iesijā traukā, vidū izveido bedrīti, tajā iesit olu dzeltenumus, cukuru, sāli un sviestu, kas sagriezts mazos gabaliņos. Visu maisa, līdz izveidojas stingra masa. Ja mīkla šķiet par smagu, pielej ūdeni. Mīklu saveļ bumbā, ietin pārtikas plēvē un ievieto uz stundu ledusskapī, lai nobriest. Pēc tam mīklu sadala 1/3 un 2/3. No 2/3 mīklas izveltnē apaļu pamatni, ieklāj formā ar noņemamām malām, uzloka maliņas. 1/3 izveltnē 0,5 cm biezumā un sagriež 1 cm platās strēmelītēs. 

Lai pagatavotu pildījumu, olu baltumus saputo ar cukuru stingrās putās, iejauc miltus, pievieno citrona sulu, iecilā mellenes. Pildījumu liek uz mīklas, pārklāj ar mīklas strēmelītēm, veidojot režģi.

Iecerēts rīkot pat talkas pret “iebrucējiem”! Cēsu novadā gatavojas cīņai ar Spānijas kailgliemežiem
“Pie izcirtējiem vai pīļu aknām?” Literatūras gada balvas pasniegšanas ceremonija gaļas paviljonā raisa dalītas sajūtas
VIDEO. “Vēlos pavadīt visu atlikušo mūžu ar tevi…” Rīdzinieks Valters “Sudden Lights” koncertā bildina savu mīļoto

Pīrāgu apslaka ar pienu, uzliek sviesta piciņas, cep cepeškrāsnī 200 grādos 40 minūtes, kamēr pīrāgs kļūst zeltaini brūns. Atdzesē un tad izņem no formas. 

SAISTĪTIE RAKSTI
Garšos ikvienam! Šokolādes desa ar valriekstiem
Neierasta, bet visnotaļ garda recepte: kupāti ar makaroniem
Klasika un kolagēna “bumba”! Cūkgaļas galerta recepte
