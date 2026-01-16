Ķekavas novada ugunsgrēkā cietušā nama iedzīvotājiem jau atrasts izmitināšanas risinājums 0
Visus Ķekavas novada Krustkalnos ugunsgrēkā cietušās ēkas iemītniekus apsaimniekotājs jau ir izmitinājis citos dzīvokļos, aģentūrai LETA sacīja dzīvojamā ciemata “Jaunlazdu mājas” apsaimniekotājs SIA “Fortium.lv”.
Apsaimniekotājs skaidroja, ka pilnīgi visiem ugunsgrēkā cietušās ēkas iedzīvotājiem jau ir atrasts izmitināšanas risinājums. Daļai piedāvāti brīvie dzīvokļi ciematā “Jaunlazdu mājas”, bet citiem – citos “Fortium.lv” apsaimniekotajos projektos, piemēram, “Panorama Plaza”.
Jautāti, vai cietusī ēka bija apdrošināta, “Fortium.lv” atbildēja apstiprinoši. Tāpat apsaimniekotājs norādīja, ka visos dzīvokļos bijuši uzstādīti dūmu detektori.
Savukārt ēkas atjaunošanu “Fortium.lv” patlaban nevarēja komentēt, norādot, ka par to tiks lemts pēc izmeklēšanas beigām.
Lai nodrošinātu savlaicīgu psiholoģisko palīdzību bērniem, pie ģimenēm ir ieradusies Bērnu aizsardzības centra krīzes komanda, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā. Vienlaikus pieaugušajiem tiek nodrošināts psiholoģiskais atbalsts, ko sniedz Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” psihologs.
Pašvaldība ir apzinājusi to ģimeņu skaitu, kurām nepieciešama izmitināšana, un sadarbībā ar mājas apsaimniekotāju ir nodrošinājusi izmitināšanu visiem, kam tā nepieciešama. Tāpat pašvaldība nodrošinās pirmās nepieciešamības preces, piemēram, dvieļus, gultasveļu, lai cietušajām ģimenēm šajā situācijā nebūtu jādomā par ikdienas pamatlietām.
Pašvaldībā arī skaidro, ka ir piesaistīts būvinženieris, kas novērtēs ēkas tehnisko stāvokli un sniegs savu atzinumu par tās turpmāko izmantošanu.
Policija sākusi kriminālprocesu
Jau ziņots, ka Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par traģisko ugunsgrēku Ķekavas pagastā, taču par iespējamām versijām patlaban netiek publiski runāts.
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi bērni un 29 cilvēki izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem. Ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5.
Plkst. 4.59 VUGD saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana.
Ugunsdzēsēji nekavējoties sāka visu dzīvokļu pārmeklēšanu un cilvēku glābšanu. No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem, no kuriem četri bija cietuši, no tiem trīs tika hospitalizēti, bet vēl trijiem hospitalizācija nebija nepieciešama.
Ugunsgrēkā gāja bojā divi cilvēki. Pašu spēkiem no ēkas evakuējās vēl 15 cilvēki.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka dzīvojamā ciemata “Jaunlazdu mājas” pirmās kārtas būvniecība Krustkalnos tika pabeigta 2008. gadā. Kopumā ciematā ir 10 četrstāvu daudzdzīvokļu mājas ar 280 dzīvokļiem.
Zemesgrāmatas informācija liecina, ka sākotnēji ciemata attīstītājs un īpašnieks bija SIA “ECD Latvia”, kurai 2009. gadā sākts un 2012. gadā pabeigts maksātnespējas process. Kompānija likvidēta 2013. gadā.
Pēc attīstītāja maksātnespējas ciemats nonāca “Swedbank” nekustamo īpašumu meitasuzņēmuma “Ektornet” īpašumā, kas 2013. gada novembrī ciematu pārdeva SIA “Krustkalnu projekts”. Zemesgrāmatas informācija liecina, ka “Krustkalnu projekts” īpašumtiesības uz ēku Jaunlazdu ielā 5 izbeigušās 2017. gadā līdz ar nekustamā īpašuma sadalīšanu 28 dzīvokļu īpašumos.
Ciemata apsaimniekotājs patlaban ir SIA “Fortium.lv”, liecina informācija projekta mājaslapā.