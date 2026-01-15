Sprādziens Ganību dambī – dzīvokļa saimnieks atklāj iespējamo nelaimes iemeslu 0

Vakar vēstījām par nelaimi Ganību dambī – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sestajā stāvā pamatīgi dega balkons un siena. TV3 raidījums “Degpunktā” uzrunāja mājas iedzīvotājus un liktenīgā dzīvokļa saimnieku, lai noskaidrotu nelaimes cēloni.

Viena no mājas iedzīvotājām stāsta: “Es dzīvoju septītajā stāvā. Tieši biju tajā istabā, kur ir tā terase. Dzirdēju sprādzienu un lielas dzirksteles. Lai paskatītos vai tas bija tikai sprādziens vai arī deg, es izskrēju uz terases lejā, un es redzu, ka deg. Paņēmu drēbes un bērnu, un skrēju lejā.”

Mājas iedzīvotāji atklāja, ka dzīvokļa saimnieks bija ļoti apjucis. “Kad skrēju lejā, viņš iznāca sestajā stāvā, viņš bija iznācis tajos dūmos ārā tāds galīgi apjucis. Viņš kaut ko runāja… Bet viņš bija tāds ļoti, ļoti apstulbis.”

No ēkas evakuējās 30 cilvēki. Kā raidījumam norādīja VUGD 3. daļas vada komandieris Vjačeslavs Pankratovs, ugunsdzēsējiem nācās saskarties arī ar grūtībām, kas traucēja pēc iespējas veiksmīgāk un ātrāk tikt galā ar liesmām. “(..) blīvi bija saliktas automašīnas, un grūti bija iebraukt ar autokāpnēm pagalmā, lai pārbaudītu 5. stāvu, kur nebija īpašnieks uz vietas.”

Dzīvokļa saimnieks, gados vecāks kungs, atklāja, ka balkonā, elektrības pārslodzes dēļ, esot sprāgušas lampiņu virtenes, kas aizdedzināja blakus esošos augus: “Es centos liet ūdeni virsū. Es piezvanīju kaimiņam, kas bija stāvu zemāk. Mēs abi mēģinājām dzēst liesmas. Tās nedaudz pierima.”

Tomēr pēc brīža liesmas atkal pieņēmušās spēkā.

Plašāk pievienotajā video sižetā!

