Raidījums “Bez Tabu” vēsta par kādu ģimeni, kas pēc četru gadu ilgas uzturēšanās Dānijā, atgriezusies atpakaļ Latvijā. Tomēr atgriešanās dzimtenē neizvērtās tik patīkami kā cerēts.

Sieviete raidījumam stāsta: “Mums Dānijā piederēja divas mašīnas, abas reģistrētas Dānijā. Domājām, kā ar tām darīt. CSDD man teica, ka, ja braucu ar Dānijas numuriem, tad būs jāsamaksā valsts nodeva, ja esmu deklarēta Latvijā. Es joprojām biju deklarēta Latvijā, jautāju par tranzīta numuriem. Teica, ka tad tikai būs jāmaksā par tehnisko apskati, reģistrāciju. Tad nu nolēmām vienai mašīnai likt tranzīta numurus, otrai atstājām dāņu numurus, jo vīrs deklarēts Dānijā.”

Latvijā esot tikai sešas stundas, ar tranzīta numuriem esošo automašīnu apturējusi Valsts policija.

“Policists prasīja, vai esam samaksājuši valsts nodevu. Ar vīru nesapratām, par ko ir runa. Šim auto nav dāņu numuri, tam ir tranzīta numuri, skaitās kā eksporta auto. Policists teica, ka tā nav. Būšot sods. Kā tas ir iespējams? Dabūju sodu tikai par to, ka esmu deklarēta Latvijā. Forši sagaida Latvijā. Pavadījām sešas stundas Latvijā, kad dabūjām 150 eiro naudas sodu,” atklāja sieviete.

Ko par radušos situāciju saka eksperti? Un kā būtu jārīkojas cilvēkiem, kuri deklerējušies Latvijā, ar ārvalstīs reģistrētu automašīnu atgriežas dzimtenē, par to uzziniet plašāk video sižetā!

