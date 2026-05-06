VIDEO. Kas tur notiek? Saimnieks sūdzas par nekārtību šķūnī, kamera atklāj "vaininiekus"
Ar interesantiem kadriem dalījusies Igaunijas Mednieku biedrība – video redzama lāču ģimene, kas naktī ieklīdusi kādas saimniecības šķūnī.
Notikums fiksēts 27. aprīļa naktī Jēgevas apriņķī, kad kamera uzņēma brīdi, kurā lāču māte ar diviem mazuļiem izpēta apkārtni un šķūnī esošās lietas.
Dzīvniekus īpaši ieinteresējušas automašīnu riepas un maisi ar miltiem – tie tika ošņāti un kustināti.
Kamera uzstādīta pēc tam, kad vietējais iedzīvotājs sūdzējies par neizskaidrojamiem trokšņiem savā šķūnī. Drīz vien kļuva skaidrs, ka noslēpumainie nakts viesi ir lāči.
Kā norāda mednieki, lāči šajā reģionā ir ierasta parādība – apkārtnē dzīvojot ap 15 šo dzīvnieku. Tajā pašā apvidū manīta arī lāču mamma pat ar četriem mazuļiem.