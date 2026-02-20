Nevaino ziemu! 9 negaidīti iemesli, kāpēc tev vienmēr ir auksti 0
Pastāvīga aukstuma sajūta var būt pilnīgi normāla, bet tā var arī liecināt par kādu pamatā esošu veselības problēmu, piemēram, anēmiju, hipotireozi vai sliktu asinsriti. Dzīvesveida faktori, piemēram, miega trūkums, straujš svara zudums un zema muskuļu masa, var būtiski ietekmēt to, cik silti vai auksti jūs jūtaties.
Ja aukstuma nepanesība ir pastāvīga vai saistīta ar citiem simptomiem, ir vērts konsultēties ar ārstu, lai izslēgtu medicīniskus cēloņus.
Dažiem cilvēkiem šķiet, ka viņiem vienmēr ir auksti un vienmēr salst, arī siltā vasaras vakarā. Nav svarīgi, cik silts ir apkārt — salst kājas, salst rokas, un dažreiz salst viss ķermenis, par to plašāk raksta portāls Real Simple.
Kas, pie velna, tas ir, kāpēc daži cilvēki pastāvīgi jūtas nosaluši un nevar nekā sasildīties, kā – vai viņi var ko darīt lietas labā? Daži no šiem aukstuma nepanesības cēloņiem ir biežāk sastopami un mazāk nopietni, savukārt citi var būt satraucošāki un varētu vajadzēt medicīnisku palīdzību.