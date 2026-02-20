Foto. pexels-ron-lach

Nevaino ziemu! 9 negaidīti iemesli, kāpēc tev vienmēr ir auksti 0

LA.LV
17:07, 20. februāris 2026
Veselam Dzīvesveids

Pastāvīga aukstuma sajūta var būt pilnīgi normāla, bet tā var arī liecināt par kādu pamatā esošu veselības problēmu, piemēram, anēmiju, hipotireozi vai sliktu asinsriti. Dzīvesveida faktori, piemēram, miega trūkums, straujš svara zudums un zema muskuļu masa, var būtiski ietekmēt to, cik silti vai auksti jūs jūtaties.

Arī pie mums, Latvijā, būs jauna nauda: kā notiks atvadīšanās no vecā eiro
Kokteilis
Katram dzīvokļa vai mājas numuram līdzi nāk sava aura un “liktenis”. Noskaidro savējo!
Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kurām gaidāmajās brīvdienās būs īpaši pozitīvi pavērsieni
Lasīt citas ziņas

Ja aukstuma nepanesība ir pastāvīga vai saistīta ar citiem simptomiem, ir vērts konsultēties ar ārstu, lai izslēgtu medicīniskus cēloņus.

Dažiem cilvēkiem šķiet, ka viņiem vienmēr ir auksti un vienmēr salst, arī siltā vasaras vakarā. Nav svarīgi, cik silts ir apkārt — salst kājas, salst rokas, un dažreiz salst viss ķermenis, par to plašāk raksta portāls Real Simple.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kapvietu krīze Latvijā? Lielajās pilsētās var aptrūkties vietu, kur gulties zemes klēpī; tiek piedāvāts “moderns” risinājums
Negaidīts pavērsies: Zelenskis atklāj, kādam kompromisam viņš ir gatavs, lai izbeigtu karu Ukrainā
Ja neuzmanīsies, vari “dabūt pa galvu”: pašvaldība brīdina par problēmu, kas var maksāt dzīvību

Kas, pie velna, tas ir, kāpēc daži cilvēki pastāvīgi jūtas nosaluši un nevar nekā sasildīties, kā – vai viņi var ko darīt lietas labā? Daži no šiem aukstuma nepanesības cēloņiem ir biežāk sastopami un mazāk nopietni, savukārt citi var būt satraucošāki un varētu vajadzēt medicīnisku palīdzību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Ziemas mokas ir smagas. 5 zodiaka zīmes, kas aukstumu necieš ne acu galā
Veselam
To noteikti darīt nevajadzētu! Ārsts skaidro, ko nekādā gadījumā nedarīt, ja ārā ļoti nosalst pirksti
“Pat mute un acis bija aizsalušas.” Kas notiek cilvēku prātos, atstājot suņus salā gaidīt saimniekus pie veikaliem?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.