Šobrīd ir jau savāktas 10 000 balsis, ka latviešiem jārīkojas līdzīgi kā igauņiem un lietuviešiem, proti, jānosaka brīvprātīgs 2.pensiju līmenis un jādod iespēja šo naudu pašiem cilvēkiem izņemt.
Finanšu ministrija gan nav sajūsmā par šo ideju. Tas apdraudot pensiju sistēmu.
“Manuprāt, tā būtu slikta izvēle. Pensijas ilgtspēja ir veidota tā, lai iedzīvotājam, dodoties pensijā, lai viņam būtu atspēks. No igauņiem neesmu dzirdējis nevienu labu vārdu par pensiju uzkrājumu izņemšanu,” TV24 raidījumā “Nedēļa.Post Scriptum” komentāru sniedz Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents.
Jau ziņots, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien labklājības ministram Reinim Uzulniekam (ZZS) uzsvēris nepieciešamību valdībai tālredzīgi plānot nepieciešamos valsts budžeta līdzekļus, lai 2029. gadā atjaunotu pensiju 2. līmeņa iemaksas līdzšinējā apmērā.
Kā aģentūru LETA informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēvičs piektdien Rīgas pilī ar labklājības ministru pārrunāja demogrāfiskās politikas jautājumus, darbu pie sezonālā darbaspēka regulējuma pilnveides un pensiju sistēmas aktualitātes.
Prezidents atzīmēja, ka ir svarīgi veicināt iedzīvotāju informētību par pensiju sistēmas darbības principiem un atbildīgu attieksmi pret savu pensijas kapitālu.
Jau ziņots, ka Saeima pieņēmusi izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz no 2025. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim pensiju iemaksu likmes viena procentpunkta pārnesi no pensiju otrā līmeņa uz valsts nefondēto pensiju shēmu jeb pensiju pirmo līmeni.
Labklājības ministrija skaidrojusi, ka tas ļaus īstenot darbaspēka nodokļu samazinājumu un, iespējams, sekmēs nākotnes vecuma pensiju apmēru kopumā.
Tikmēr Saeimas lēmums samazināt iemaksas pensiju otrajā līmenī izpelnījās asu finanšu un ekonomikas ekspertu, banku, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, Latvijas Bankas un Finanšu nozares asociācijas kritiku.
Satversmes tiesā 2025. gada maijā ierosināta lieta par samazināto iemaksu likmi otrajā pensiju līmenī. Opozīcijā esošie “Apvienotā saraksta” (AS) un Nacionālās apvienības (NA) deputāti vērsušies Satversmes tiesā, lūdzot vērtēt pensiju otrā līmeņa daļas pārcelšanas uz pirmo līmeni atbilstību Satversmei.
