"Pavisam jau aprijušies!" Ļaudis nikni strīdas par "elementāru" pieklājību apkalpojošajā sfērā
Kā zināms, tālajā Amerikā apkalpojošais personāls bāros, kafejnīcās un restorānos saņem mazu stundas likmi. Tomēr tas tur ir pieņemami, jo lielākais uzsvars tiek likts uz dzeramnaudām. Neatstāji dzeramnaudu? Iespējams, tevi “apēdīs bez sāls”. Tāpat dzeramnaudu sagaida arī frizieri vai, piemēram, manikīra meistari.
Arī Eiropā, tai skaitā Latvijā, šāda prakse, lai arī ne tuvu tik populāra, tiek piekopta. Pie mums gan tas lielākoties notiek ēdināšanas sfērā. Varētu šķist, ka būtu jāpriecājas par katru papildu saņemto naudu, bet ne visiem tā šķiet.
“Mīļie, saņemt dzeramnaudas ir forši, bet nav forši par labu darbu un laipnu apkalpošanu saņemt 1 €! Tāpat nav forši, ja esi uztaisījis praksi par ziedojumiem un ziedojumos saņem 3 € par vairāku stundu darbu. Novērtēsim adekvāti citu darbu un laiku un neizmantosim viņu labās sirdis!” vietnē “Threads” pauž sieviete ar segvārdu Kakao Feja.
Vienlaikus jāatzīst, ka sievietes viedoklis nav īpaši populārs. Tieši pretēji – cilvēki komentāros par to “cepās”.
Piemēram, Līga uzskata, ka, ja viņa kafejnīcā iztērē 5 eiro, tad 1 eiro par labu apkalpošanu ir laba dzeramnauda. “Pavisam jau aprijušies! Dzeramnauda ir summa, kuru klients samaksā papildus tavai darba algai,” skaidro sieviete.
Bet Iveta ir apmulsusi. Viņa norāda, ka dzeramnauda taču ir brīva klienta izvēle.
“Vai runa ir par apkalpošanu kafejnīcā/restorānā? Es atļaujos aiziet uz restorānu, samaksāju daudz, un man vēl jāmet pa virsu vismaz 5 eiro? Tas vienkārši liekas absurds. Tā ir brīva izvēle – vai dodu dzeramnaudu un cik.”
“Ceru, ka jūs tieši tāpat attiecaties uz jebkuru citu darbu un visiem dodat dzeramnaudu – autobusa šoferim, grāmatvedei, frizierei, pārdevējai veikalā…”
“Kādam 1 € var būt daudz. Var jau būt, ka saņemat lielas summas, tāpēc 3 € saucat par (citēju) “iediršanu dvēselē”. Labai apkalpošanai jābūt standartam visur.”
“Secinu, ka labāk dzeramnaudu neatstāt vispār, lai pēc tam pats nepaliktu idiota lomā, jo pārāk maz, nepareizos nominālos utt.”
“Citreiz nemaz vairāk skaidras naudas nav līdzi kā tikai tas 1 €. Tad labāk neko neatstāt?”
“Dzeramnaudā parasti atstāju 10 % no samaksātās summas. Tāpēc, jā, ja iztērēšu 10 €, tad tas būs 1 €, ko atstāšu, un nejūtos par to slikti. Tā ir papildu nauda, nevis viesmīļa alga.”
