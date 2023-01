Ilustratīvs attēls Foto: Goffkein.Pro/SHUTTERSTOCK

Avīzes pirms 100 gadiem – 1923. gada 18. janvārī. Tīfs sāk izplatīties arvienu plašāk Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Laukstrādnieks

Vecsalaca. Tīfus sāk še izplatīties arvienu plašāki un ir prasījis jau vairākus cilvēku upurus. Tīfa aprobežošanai no vietējo pašvaldību puses nekādi soļi netiek sperti. Vispirms saslima pagastā tikai daži un tad epidēmija būtu bijusi viegli aprobežojama. No pirmiem slimniekiem izplatījās tālāk un kādās mājās maz pa mazam saslima visi iedzīvotāji, tā ka tos apkopt vajadzēja nākt no kaimiņu mājām. Tagad minētie apkopēji gandrīz vai visi saslimuši, un tādā veidā tīfus īsā laikā iznēsāts diezgan plašā apkārtnē. Būtu no pašvaldības iestāžu puses ievērota pie slimniekiem sanitārā uzraudze, piekopta pienācīga dezinfekcija, epidēmiju apspiestu pašā dīglī un cilvēku upuru nebūtu varbūt neviena. Nezin, priekš kā gan Valmierā ir epidēmisku slimību slimnīca? Kāds rokpelnis un tā sieva jau vairākas nedēļas stipri saslimuši. Apkopēja – viņu pusaugu meita, sūdzas, ka arī viņai sākoties nogurums un galvas sāpes. Pārējie bērni, pēc skaita 4, visi vēl mazi. Kas gan te lai notiek, ja arī vienīgā apkopēja saslimst.