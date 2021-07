Zemnieks ar motorzāģi zāģē "Sadales tīkla" stabus

Konflikts ar īsti dienvidnieciskām kaislībām: zemnieks cīņā pret "Sadales tīklu" ķeras pie motorzāģa







Pieturoties karstajam laikam, tā vien šķiet, ka arī savaldīgie latviešu zemnieki kļuvuši karstasinīgāki, vēsta Latvijas Televīzija (LTV).

Kādā klusā Ziemeļvidzemes pagastā nupat izvērties konflikts ar īsti dienvidnieciskām kaislībām.

Sašutis par uzņēmuma “Sadales tīkli” salīgto energoceltnieku izdarībām uz viņa zemes kāds zemnieks ķēries pie motorzāģa.

Zemnieks ar zāģi gāza elektrības stabu, kas, pēc viņa domām, ir uzstādīts nevietā.

Kā noskaidroja LTV, zemnieks esot teicis, ka pirms gada “Sadales tīkls” esot piedāvājis atjaunot elektrības līniju uz kādu ēku, kas atrodas uz zemnieka zemes. Taču zemnieks no piedāvājuma esot atteicies.

Bet “Sadales tīkls” esot bijis uzstājīgs, jo vajadzējis atjaunot līniuju, kas bijusi sliktā stāvoklī.

Uzņēmumā “Sadales tīkls” skaidroja, ka darbus veicis kāds piesaistīts apakšuzņēmums. Darbi esot veikti saskaņā ar iepriekš apstiprināto projektu.

Kā AS “Sadales tīkls” skaidro situāciju no savas puse:

AS “Sadales tīkls” ir pienākums veikt elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroapgādi, tāpēc Latvijā ik gadu tiek atjaunotas elektrolīnijas teju 2000 km garumā, kā arī tiek demontētas tās elektrolīnijas, kur ilgstoši netiek reģistrēts elektrības patēriņš.

Elektrolīnijas ir visai sabiedrībai nepieciešama infrastruktūra, līdzīgi kā gāzes vadi vai ceļi. Ir situācijas, kad elektrolīnijas iet pāri kādam privātam īpašumam, pretējā gadījumā nebūtu iespējams nodrošināt elektroapgādi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šādos gadījumos elektrotīkla izbūves vai pārbūves darbi tiek saskaņoti ar īpašniekiem.

Runājot par elektrolīniju Alūksnes novadā, tai bija nepieciešama rekonstrukcija līnijas novecošanās dēļ – tā vairs neatbilda drošības prasībām un situācijā, ja modernizācijas darbi netiktu veikti, tā varēja apdraudēt apkārtējo iedzīvotāju drošību.

Pirms darbu veikšanas projekts tika saskaņots ar visiem zemes īpašniekiem, tostarp arī ar video redzamo kungu. Ļoti žēl, ka, visticamāk, kāda pārpratuma dēļ, ir izveidojusies tik asa strīdus situācija.

“Sadales tīkls” apliecina, ka darbi tika veikti atbilstoši visu pušu saskaņotajam projektam – atbilstoši tam elektrolīnija tika izbūvēta uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un zemes īpašnieka robežzonas – 5 balsti atrodas VISA “Latvijas Valsts ceļi” teritorijā, tikai divi robežzonas zemes īpašnieka pusē.

Projekta risinājums paredzēja elektrolīnijas izvietošanu tālāk no ceļa zonas, saskaņošanas gaitā iebildumi par līnijas izvietojumu netika saņemti. Esam atkārtoti pārliecinājušies, ka, izbūvējot elektrolīniju, nav notikušas novirzes no zemes īpašnieku saskaņotajā projektā paredzētās trases.

Papildus jānorāda, ka projektēšanas laikā nesaņēmām informāciju no zemes īpašnieka, ka elektrības pieslēgums turpmāk nebūs nepieciešams, attiecīgi atbilstoši apstiprinātajam projektam tika organizēti elektrolīnijas atjaunošanas darbi.

Jāņem vērā, ka zemes īpašnieks pats nav elektroenerģijas lietotājs objektā, kuram atjaunojamā elektrolīnija piegādā elektroenerģiju – lietotājs ir cita persona (iespējams, īrnieks), kura “Sadales tīklam” apliecināja, ka elektroenerģijas piegāde īpašumam ir nepieciešama. Uz to norādīja arī regulārs īpašuma elektroenerģijas patēriņš. Ja zemes īpašnieks un elektroenerģijas lietotājs no elektroenerģijas pieslēguma būtu atteikušies, strīdus elektrolīnija, visticamāk, tiktu demontēta.

Darbus objektā strīda izcelšanās brīdī veica apakšuzņēmējs SIA “Amatas energoceltnieks”. Kaut arī darbi tika veikti atbilstoši saskaņotajam projektam, tomēr “Sadales tīkls” neatbalsta komunikācijas stilu un veidu, kādā situācija no apakšuzņēmēja puses tika risināta, un izvērtēs šo rīcību.

Vienlaikus gadījumos, ja rodas kādas neskaidrības par darbiem elektrotīklā, aicinām iedzīvotājus vērsties tieši pie “Sadales tīkla” vai citā atbildīgajā institūcijā pēc saviem ieskatiem, taču patvaļīgi nebojāt elektroapgādes infrastruktūru. Tas rada ne tikai materiālos zaudējumus, bet var arī apdraudēt paša un citu cilvēku veselību un dzīvību.

Apakšuzņēmējs par konkrēto situāciju informējis Valsts policiju, kas pašlaik vērtē notikuma apstākļus un sekas, kā arī materiālos zaudējumus.

Kā norādīja LTV, par trakulīgo zāģēšanu zemniekam draud lielas nepatikšanas.

