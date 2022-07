Zviedru kārtslēcējs Armands Duplantis – leģenda jau 22 gadu vecumā. Foto: “WORLD ATHLETICS”

Krāšņs balles noslēgums: Pasaules čempionāts vieglatlētikā ASV noslēdzās ar diviem pasaules rekorda labojumiem







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pasaules čempionāts vieglatlētikā ASV noslēdzās ar diviem pasaules rekorda labojumiem.

Priekšā Bubkam

Zviedru kārtslēcējs Armands Duplantis savu pirmo pasaules čempionāta zeltu ieguva ar jaunu pasaules rekordu – 6,21 metrs. Pirmo vietu 22 gadus vecais brīnumbērns nodrošināja, pārvarot sešu metru augstumā uzstādīto latiņu, tad laboja pasaules čempionātu rekordu (6,06 m) un tortei ķirsīti uzlika, par centimetru labojot savu martā sasniegto pasaules rekordu. Duplantis to paveica jau piekto reizi divarpus gadu laikā, bet – šī bija pirmā, kad tas izdarīts āra stadionā. Iepriekšējo reizi pasaules rekorda labojums ārā notika 1994. gadā, kad to paveica ukrainis Serhijs Bubka. Zīmīgi, ka Jūdžinā Duplantis pārspēja vēl vienu Bubkas sasniegumu – ukrainis savulaik vismaz sešus metrus bija pārlēcis 46 reizes, Duplantim tas izdevies jau 48.

Nigēriete Tobi Amusana 110 metru barjerskrējienā pusfinālā no pasaules rekorda nometa uzreiz astoņas sekundes simtdaļas, un tagad tas ir 12,12 sekundes. 25 gadus vecā sportiste finālā bija pirmā ar vēl labāku rezultātu (12,06), taču pavējš 2,5 metri sekundē pārsniedza atļauto normu. Pasaules mēroga mačos viņa uz pjedestāla bija pirmo reizi. Toties amerikāniete Elisona Fēliksa – jau 20., saņemot zeltu ASV izlasē par uzvaru 4×400 metru skrējienā. 36 gadus vecā sprintere uz starta izgāja pusfinālā. Viņa ir pasaules čempionātu rekordiste medaļu skaita ziņā, plus vēl arī 11 olimpiskās godalgas.

Nākamais pasaules čempionāts pēc diviem gadiem notiks Budapeštā, bet sporta karalienes ballei jau var gludināt kleitas – Eiropas medaļas tiks sadalītas no 15. līdz 21. augustam Vācijā, Minhenē.

No kara uz pjedestālu

Medaļu ieskaitē ASV dominance – 33 godalgas, no tām 13 zelta, sekoja Etiopija ar četriem zeltiem un desmit medaļām, tikpat arī Jamakai. Pie cēlmetāliem tika 45 valstu pārstāvji. Kara plosītajai Ukrainai pa vienam sudrabam un bronzai, ko ieguva augstlēcējs An­drijs Procenko. 34 gadus vecajam sportistam tas ir karjeras lielākais panākums. Pērn olimpiskajās spēlēs un pirms trim gadiem pasaules čempionātā viņš bija vien 14., āra stadionā lielajos mačos uz pjedestāla bija kāpis tikai reizi – 2014. gadā, kad Eiropas čempionātā izcīnīja otro vietu.

Procenko nāk no Hersonas apgabala, ko okupējusi Krievija. Kara sākumā viņš nevarēja apgabalu pamest, bet vēlāk pirmais mēģinājums aizbraukt ar ģimeni, kurā aug arī piecus un deviņus gadus vecas meitas, bija nesekmīgs. Vairāk nekā mēnesi augstlēcējs pavadīja bez normālām treniņu iespējām, taču, cenšoties nezaudēt motivāciju, izdomāja veidus, kā uzturēt sevi formā, tostarp cilājot svaru stieni, kas izveidots no automašīnas daļām. Aprīļa vidū, tiekot cauri septiņiem krievu kontrolposteņiem, viņiem izdevās nokļūt Ukrainas rietumos. Vēlāk sportists aizbrauca trenēties uz Portugāli un Spāniju.

Astoņi juniori

No 1. līdz 6. augustam Kolumbijā risināsies pasaules U-20 čempionāts, kurā Latviju pārstāvēs astoņi sportisti. Septiņas no tiem ir daiļā dzimuma, un augstvērtīgākos rezultātus var gaidīt no Agates Caunes, kura pērn 16 gadu vecumā kļuva par Eiropas U-20 vicečempioni 5000 metru skrējienā. Kolumbijā viņa startēs arī 3000 metru distancē. Tāpat jāpiemin Lāsma Zemīte, kura pirms mēneša Valmierā kļuva par Latvijas čempioni tāllēkšanā, atkārtojot 54 gadus veco Anitas Česankovas-Trumpes Latvijas rekordu juniorēm (6,45 m), un arī augstlēkšanā (1,74 m).

Latviešu vieglatlētu vērtējums

Ieva Zunda, Latvijas Vieglatlētikas savienības valdes locekle: “Esmu ļoti priecīga, ka Līnai Mūzei pasaules čempionātā izdevās iekļūt pamatsacensībās un finālā, kur izcīnīja augsto sesto vietu. Arī medaļa Līnai nebija tālu. Sportiste nostabilizējusies 60 metros, un redzam, ka ar šo rezultātu šādā līmenī, kad ir satraukums, tu tiec tālāk, tātad esi pasaules elitē. Redzēsim, varbūt viņa lielāku uzsvaru likusi uz Eiropas čempionātu, jo abiem vienlīdz kvalitatīvi sagatavoties ir grūti. Līnas treneris šobrīd ir Zigismunds Sirmais, palīdz Latvijas Olimpiskās vienības fizioterapeits Arnis Noveičuks. Līna pati ir ļoti gudra, arī es pēdējos gados diezgan daudz trenējos pastāvīgi. Zigismunds viņu lieliski pazīst, viņa arī daudz mācās, brauc uz starptautiskajiem semināriem sportistiem. Ceru, ka tas nesīs pozitīvu rezultātu. Arī Patriks Gailums nostartēja savu spēju robežās, viņam šis bija pirmais pasaules čempionāts, papildus nervozitāte. Madara Palameika sasniedza sezonas labāko rezultātu, un ļoti maz pietrūka, lai tiktu tālāk, arī Guntai Vaičulei, kurai pietrūka sacensības pēc atgriešanās sportā.”