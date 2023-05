Piektdien Dņipro apšaudes laikā krievu raķete piektdien trāpījusi poliklīnikai, nogalinot divus cilvēkus un 23 ievainojot, tai skaitā divus bērnus, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.

Another 🇷🇺 missile attack, another crime against humanity as such. The buildings of a psychological clinic and a veterinary clinic in the city of Dnipro were destroyed. As of now, one person was killed and 15 were wounded. The shelling aftermath is being eliminated and the… pic.twitter.com/D0bYBPByjn

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2023