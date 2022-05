NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Foto; Ieva Lūka/LETA

Sārts: Krievija gatavojas pamiera sarunām ar Ukrainu, grasoties atņemt tai atsevišķas teritorijas







Visticamāk, Krievija patlaban gatavojas sava veida pamiera slēgšanai ar Ukrainu, vienlaikus cerot atņemt tai vairākas teritorijas, kurās līdz šim notikusi aktīva karadarbība, intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” komentēja NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra “Stratcom” vadītājs Jānis Sārts.

Viņš atzina, ka karadarbība Ukrainā patlaban stagnē – stratēģiskā līmenī Krievijas ofensīva ir zaudējusi savu tempu un tuvu varētu būt brīdis, kad Ukraina varēs pārņemt iniciatīvu daudzos frontes līnijas sektoros.

Pēc Sārta domām, Krievija patlaban gatavojas iespējamam mirklim, kad varētu atsākties miera sarunas.

“Cik es redzu, šobrīd viņu [krievu] plāns varētu būt maksimāli lielas kontroles iegūšana pār Luhanskas, Doņeckas reģioniem, kā arī kontrolēt vismaz daļu Hersonas reģiona un principā mēģināt panākt kaut kādu pamiera noslēgšanu, lai savā ziņā sāktu šo teritoriju lēnu integrēšanu Krievijā,” sacīja eksperts.

Viņš atzīmēja, ka ar šo minējumu varētu būt saistīti arī Krievijas pašreizējie centieni palielināt militāro operāciju intensitāti Donbasā. “Tamdēļ viņiem [krieviem] nepieciešams pamēģināt paņemt lielāko daļu, un šajā gadījumā Donbass ir tas reģions, kurā viņiem vēl acīmredzami nav pilnas kontroles.”

Lūgts komentēt no atsevišķu Rietumvalstu līderiem nākošus signālus par to, ka varbūt labāk būtu Ukrainai atdot Krievijai atsevišķas teritorijas, piemēram, Donbasu, lai pārējā Ukraina dzīvotu mierā, Sārts atzina, ka pēdējā laikā “šādas balsis ir pastiprinājušās”, tomēr lēmums par to jebkurā gadījumā jāpieņem Ukrainai, lai gan aptauju dati Ukrainā rādot, ka tā šādam scenārijam nav gatava.

Papildus Sārts uzsvēra, ka šādu samierināšanās politiku Rietumvalstis jau pāris reizes ir pamēģinājušas, bet viss beidzies ar to, ka Krievija atkal atgriezusies uz kara takas.

Līdz ar to Sārts netieši pauda nostāju, ka Ukrainai nevajadzētu iziet uz šādiem kompromisiem.

Kā ziņots, otrdien apritēja trīs mēneši, kopš Krievijas sāktā pilna apmēra iebrukuma Ukrainā.