Krievija pie Huļajpoles savilkusi desmitiem tanku un bruņumašīnu – eksperts skaidro, kas notiek frontē
Frontes Huļajpoles virzienā krievu okupanti cenšas atjaunot milzīgos zaudējumus, kas tika gūti ofensīvas laikā 2025.-2026. gada ziemā.
Ukrainas dienvidos Krievijas okupanti cenšas palielināt militārās tehnikas skaitu Huļajpoles frontes līnijā, paziņojis Okupācijas pētījumu centra direktors Petrs Andrjuščenko.
Pēc Andrjuščenko teiktā, pagājušajā nedēļā ienaidnieks katru dienu uz Huļajpoles apgabalu Zaporižjas apgabalā pārvietoja no 35 līdz 65 transportlīdzekļiem, tostarp bruņutehniku. Šajā laikā Krievijas okupanti Huļajpoles virzienā koncentrējuši arī aptuveni 50 kājnieku kaujas mašīnas un bruņutransportierus, kā arī vismaz 10 dažādu modifikāciju tankus.
Andrjuščenko neuzskata, ka Krievijas okupācijas armija mēģina uzkrāt bruņutehniku un citus militāros transportlīdzekļus Huļajpoles apgabalā. Viņaprāt, ienaidnieks cenšas atjaunot milzīgos zaudējumus, kas tika ciesti 2025.-2026. gada ziemas ofensīvas un tai sekojošās stabilizācijas laikā.
Krievijas armija 2025. gada oktobra beigās uzsāka ofensīvu pret Huļajpoles pilsētu Zaporižjas apgabalā. Vienlaikus ienaidnieks virzījās uz ziemeļiem no Huļajpoles, mēģinot izveidot tā saukto “buferzonu” pie Dņipropetrovskas apgabala administratīvās robežas.
Neskatoties uz lieliem zaudējumiem, ienaidnieks guva daļējus panākumus. Tomēr 2026. gada februārī Ukrainas bruņotie spēki uzsāka pretuzbrukumu Huļajpoles un Oleksandrivskes virzienā, kas martā padzina okupantus praktiski no visa Dņipropetrovskas apgabala.
Aprīlī Huļajpoles un Oleksandrivskes sektoros turpinās kaujas. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju, vakar, 10. aprīlī, Krievijas okupanti piecas reizes uzbruka Ukrainas Bruņoto spēku pozīcijām Oleksandrivskes sektorā un 16 reizes – Huļajpoles sektorā.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Krievija naktī uz sestdienu uzbrukusi Ukrainai ar 160 droniem, un Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai neitralizējuši 133 dronus, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievi uzbrukuši ar “Shahed”, “Gerbera”, “Italmas” un citu tipu droniem.
No 160 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 100 bija “Shahed” tipa uzbrukuma droni.
Fiksēti 20 trieciendronu trāpījumi desmit vietās, un vēl 11 vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas, norādīja Gaisa spēki.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.