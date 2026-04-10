“Tas vairs pat nav smieklīgi!” Krievijas dronos atklātas jaunas Rietumu sastāvdaļas 1
Krievijas “Shahed” dronos joprojām ir ārvalstu komponentes, jo īpaši no valstīm, kas publiski nosodīja Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. To komentārā “Radio Liberty” norādīja Ukrainas prezidenta sankciju politikas komisārs Vladislavs Vlasjuks.
Vlasjuks ziņoja, ka pagājušajā nedēļā tika veikts jauns pētījums par Krievijas bezpilota lidaparātiem, kas uzbruka Ukrainai. Pēc viņa teiktā, pirmo reizi ilgā laikā “Shahed” dronos nav atrastas Nīderlandes uzņēmuma NXP detaļas.
“Ir pāragri izdarīt galīgos secinājumus, taču ir pamats piesardzīgam optimismam. Es nesaku, ka šīs sastāvdaļas vienmēr ir bijušas. Taču pastāv iespēja, ka Krievija, iespējams, ir pārtraukusi saņemt sastāvdaļas no Nīderlandes, un tas būtu ļoti labs mūsu kopīgo centienu rezultāts,” uzsvēra Vlasjuks.
Prezidenta sankciju politikas komisārs piebilda, ka Krievijas ieročos joprojām tiek plaši izmantotas ārvalstu tehnoloģijas. Piemēram, dronos ir atrastas amerikāņu komponentes no 2025. gada beigām un mikroshēmas no Šveices uzņēmuma STMicroelectronics.
Jo īpaši krievu droni izmanto Šveices uzņēmuma mikroshēmas.
“Tas vairs pat nav smieklīgi. Jo īpaši attiecībā uz Šveici, jo tā ir mūžīga pingponga jezga starp Šveices un Itālijas valdībām, ka tie nav viņi, ka ražošana nav viņu, bet gan Ķīnā kopumā. Mēs turpināsim sazināties. Runājot par Ķīnu, starp citu, mēs redzējām vairāk ķīniešu komponentu, mēs redzējām pašas plates, kas tika drukātas 2026. gada martā, kas arī ir interesants rādītājs. Šis ir datums – 2026. gada marts, šie droni jau tiek izmantoti, kas ir diezgan interesanti,” dalījās Vlasjuks.
Amatpersona norādīja, ka Krievijas dronos atrastas arī daudzas jaunas japāņu sastāvdaļas, kas ir nepatīkams atklājums. Pēc viņa teiktā, šī informācija jau ir nodota partneriem.
“Šogad esam pārsūtījuši desmitiem, ja ne simtiem, konkrētu komponentu sērijas numuru, kas ievērojami vienkāršo iekšējās izmeklēšanas pašiem uzņēmumiem. Tur, kur ir nopietna attieksme pret problēmu, tur būs rezultāts. Tur, kur tādas nav, iespējamas citas sekas,” sacīja Vlasjuks.
Amatpersona uzsvēra, ka detaļu piegāde no Ķīnas joprojām ir atsevišķa problēma. Pēc viņa teiktā, daudzi Ķīnas uzņēmumi jau ir iekļauti Ukrainas, ASV, ES un Apvienotās Karalistes sankciju sarakstos, taču sankcijas ne vienmēr darbojas efektīvi.
Vlasjuks sacīja, ka vēl viens satraucošs signāls ir reversā tehnoloģiju apmaiņa starp Krieviju un Irānu. Viņš norādīja, ka 2022.–2023. gadā Teherāna piegādāja Maskavai dronus, taču tagad situācija ir mainījusies uz pretējo.