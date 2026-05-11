Krievijā problēmas tikai pieaugs: Slaidiņš norāda, ka Putins arvien vairāk kļūst bezspēcīgs 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:25, 11. maijs 2026
Viedokļi

Krievijas mēģinājumi uzturēt optimismu par karu Ukrainā kļūst arvien mazāk pārliecinoši, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Kokteilis
Sievietes ar šiem vārdiem bieži dēvē par eņģeļiem: viņas iedvesmo, nomierina un vienmēr atbalsta
Kokteilis
“Man atpakaļceļa vairs nav…” Ainārs Rubiķis atklāj patiesību par attiecībām ar Rēziju Kalniņu
Kokteilis
Vairs nekas nebūs kā agrāk – trīs zodiaka zīmes stāv lielu pārmaiņu priekšā
Lasīt citas ziņas

Viņaprāt, interneta ierobežojumi un sprādzieni dažādos Krievijas reģionos, tostarp Maskavā, arvien skaidrāk parāda kara sekas pašiem Krievijas iedzīvotājiem. Slaidiņš uzskata, ka sabiedrībā mazinās priekšstats par Putinu kā neapstrīdamu līderi, jo kara realitāte neatbilst sākotnēji radītajam priekšstatam par ātru un uzvarošu kampaņu.

Viņš norādīja, ka, lai gan Krievija frontē turpina uzbrukt un iegūst atsevišķas teritorijas, tas nav rezultāts, ko Kremlis bija solījis vai gaidījis. Pēc Slaidiņa vērtējuma, militārās varenības demonstrācijas, kas agrāk kalpoja kā spēka simbols, šobrīd arvien vairāk izskatās pēc bezspēcības pazīmes, jo uzmanības centrā nonāk Ukrainas dronu triecieni un Krievijas aizsardzības ievainojamība.

CITI ŠOBRĪD LASA
Zagtas tulpes stacijas tunelī? Nekaunības kalngals – pilsēta pošas skaistam pavasarim, bet kas noticis dobēs?
Kokteilis
Riskēja un vinnēja jaunus tirgus – Kardašjanu un “Chanel” fotogrāfs “iemīlas” šajā “Dzintara”produktā
Krimināls
Arvien rādošāka pieeja: ar arbaletu mēģina cietumā nogādāt aizliegtas vielas un priekšmetus

Slaidiņš uzsvēra, ka šis process nebūs ātrs, tomēr Krievijas problēmas, viņaprāt, tikai pieaugs. Viņš arī pieļāva, ka Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova zvans ASV valsts sekretāram Marko Rubio varētu būt bijis mēģinājums iesaistīt Vašingtonu spiediena izdarīšanā uz Kijivu, lai Ukraina pieņemtu Kremlim izdevīgus nosacījumus.

Vienlaikus Slaidiņš atgādināja, ka Ukraina jau ir piedāvājusi pamieru, taču Krievija to nav pieņēmusi un turpina apšaudes.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Krievija ir spiesta slēpties!” Putina Uzvaras dienas parāde šogad būs mazākā gandrīz 20 gadu laikā, lietuviešiem ir ideja, kas aiz tā slēpjas
Putins būrī! Sociālajos medijos izsmej Krievijas lēmumu “Uzvaras dienas” parādi aizvadīt bez militārās tehnikas
Putina nāve varētu radīt vēl lielākus draudus un problēmas visai pasaulei; amerikāņu žurnālisti nosauc Kremļa galvas iespējamos pēctečus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.