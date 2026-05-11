Krievijā problēmas tikai pieaugs: Slaidiņš norāda, ka Putins arvien vairāk kļūst bezspēcīgs
Krievijas mēģinājumi uzturēt optimismu par karu Ukrainā kļūst arvien mazāk pārliecinoši, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņaprāt, interneta ierobežojumi un sprādzieni dažādos Krievijas reģionos, tostarp Maskavā, arvien skaidrāk parāda kara sekas pašiem Krievijas iedzīvotājiem. Slaidiņš uzskata, ka sabiedrībā mazinās priekšstats par Putinu kā neapstrīdamu līderi, jo kara realitāte neatbilst sākotnēji radītajam priekšstatam par ātru un uzvarošu kampaņu.
Viņš norādīja, ka, lai gan Krievija frontē turpina uzbrukt un iegūst atsevišķas teritorijas, tas nav rezultāts, ko Kremlis bija solījis vai gaidījis. Pēc Slaidiņa vērtējuma, militārās varenības demonstrācijas, kas agrāk kalpoja kā spēka simbols, šobrīd arvien vairāk izskatās pēc bezspēcības pazīmes, jo uzmanības centrā nonāk Ukrainas dronu triecieni un Krievijas aizsardzības ievainojamība.
Slaidiņš uzsvēra, ka šis process nebūs ātrs, tomēr Krievijas problēmas, viņaprāt, tikai pieaugs. Viņš arī pieļāva, ka Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova zvans ASV valsts sekretāram Marko Rubio varētu būt bijis mēģinājums iesaistīt Vašingtonu spiediena izdarīšanā uz Kijivu, lai Ukraina pieņemtu Kremlim izdevīgus nosacījumus.
Vienlaikus Slaidiņš atgādināja, ka Ukraina jau ir piedāvājusi pamieru, taču Krievija to nav pieņēmusi un turpina apšaudes.