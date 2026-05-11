Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Garšos kā bērnībā: smilšu mīklas plātsmaizes recepte 0

Pievieno LA.LV
LA
17:55, 11. maijs 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

Kokteilis
“Man atpakaļceļa vairs nav…” Ainārs Rubiķis atklāj patiesību par attiecībām ar Rēziju Kalniņu
Kokteilis
Sievietes ar šiem vārdiem bieži dēvē par eņģeļiem: viņas iedvesmo, nomierina un vienmēr atbalsta
Kokteilis
Vairs nekas nebūs kā agrāk – trīs zodiaka zīmes stāv lielu pārmaiņu priekšā
Lasīt citas ziņas

Saimniece Daina Buka aicina atcerēties bērnības garšu – piedāvā vienkāršu un visiem mīļu plātsmaizes recepti.

Pamatnei smilšu mīkla

300 g miltu
200 g sviesta
100 g cukura
1 ola
šķipsniņa sāls
āboli, ogas (vai sezonas laikā – rabarberi)

Krēmam:

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Jo tālāk, jo trakāk – Rīgas domes komitejas sēdē īsta plūkšanās; ko deputātu kungi nevarēja sadalīt?
“Rēzeknes satiksmes” mājaslapai uzrukuši hakeri. Neuzķerieties – ievietots safabricēts domes lēmums par īpašu “sociālo tarifu”!
Ir lietas, kas nemainās – zem Akmens tilta iesprūdis kravas auto

2 iepakojumi 20% skābā krējuma
6 ēdamkarotes kviešu miltu
4 olas
2 glāzes cukura
kanēlis
vaniļas cukurs

Pagatavošana

Bļodā iesijā miltus, pieber cu­kuru un sāli. Miltos ierīvē vai sa­griež aukstu sviestu un visu sa­mīca, līdz veidojas drupatas. Pie­vieno olu un visu samīca. Mīklu pārklāj un liek ledusskapī uz stun­du atpūsties. Tad mīklu ieklāj plā­tī, pa virsu liek sagrieztus augļus pēc izvēles.

Sajauc visas krēmam domā­tās sastāvdaļas un pārlej aug­ļiem. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 45–60 minūtes, līdz virsa kļuvu­si zeltaina.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Ātrā plātsmaizes recepte ar auzu pārslu drumstalām un mellenēm
Receptes
Sulīga, saldskāba ābolu-kanēļa plātsmaize ar kraukšķīgām drupačiņām… Bauda!
Receptes
Ogu sezona uz pannas – recepte melleņu un biezpiena plātsmaizei, kura burtiski izkūst mutē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.