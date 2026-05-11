Garšas kā bērnībā: smilšu mīklas plātsmaizes recepte
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Saimniece Daina Buka aicina atcerēties bērnības garšu – piedāvā vienkāršu un visiem mīļu plātsmaizes recepti.
Pamatnei smilšu mīkla
300 g miltu
200 g sviesta
100 g cukura
1 ola
šķipsniņa sāls
āboli, ogas (vai sezonas laikā – rabarberi)
Krēmam:
2 iepakojumi 20% skābā krējuma
6 ēdamkarotes kviešu miltu
4 olas
2 glāzes cukura
kanēlis
vaniļas cukurs
Pagatavošana
Bļodā iesijā miltus, pieber cukuru un sāli. Miltos ierīvē vai sagriež aukstu sviestu un visu samīca, līdz veidojas drupatas. Pievieno olu un visu samīca. Mīklu pārklāj un liek ledusskapī uz stundu atpūsties. Tad mīklu ieklāj plātī, pa virsu liek sagrieztus augļus pēc izvēles.
Sajauc visas krēmam domātās sastāvdaļas un pārlej augļiem. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 45–60 minūtes, līdz virsa kļuvusi zeltaina.