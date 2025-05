Foto: EPA/SCANPIX Kremlis Maskavā.

“Krievijā situācija turpinās pasliktināties…” Vai zvaigznes norāda uz gaismu tuneļa galā? Ieteikt







Neziņu ir grūti izturēt. Kamēr par karu Ukrainā no lielajiem kauliņu bīdītājiem pasaulē joprojām neko nevar saprast, tikmēr atbildes tiek meklētas citos veidos. Medijs “Unian” publicējuši astrologu Annas un Alekseja Suhanovu prognozes, kas sagaida Ukrainu jūnija mēnesī.

Reklāma Reklāma

Viņi intervijā norāda, ka maijs bijis ļoti nozīmīgs, jo tajā praktiski notikusi pilnīga visu galveno debesu spēku pārbūve. Savas pozīcijas mainījušas visas lēnās planētas, kas nosaka notikumu dinamiku ilgtermiņā.

Pēc astrologu teiktā, to var salīdzināt ar lidmašīnu, kas izbrauc uz pacelšanās skrejceļa. Taču ir viena planēta, kas gan nav pieskaitāma lēnajām, bet kopš 2024. gada beigām atradās nelabvēlīgā stāvoklī, un tikai no 6. jūnija nonāks ne tikai spēcīgā pozīcijā, bet tādā, kas uzkrājusi visu iepriekšējo pieredzi, padarot to vēl ietekmīgāku.

“Runa ir par Marsu. Lai būtu drosmīgs, pieņemtu lēmumus, pārvarētu grūtības, parakstītu svarīgus dokumentus, rīkotos un cīnītos, ir nepieciešams Marsa spēks. Vājš Marss kopā ar Zivju zīmes divdomīgumu radīja disbalansu un aizkavēja daudzus pasaules procesus, ienesot haosu un nenoteiktību. Tas attiecas ne tikai uz Ukrainas jautājumu, bet arī uz ikviena cilvēka dzīvi. Tagad ir iestājies darbības un spēka laiks.

Tātad jūnijs, ja turpinām astroloģiju salīdzināt ar lidmašīnu, būs ātruma uzņemšanas posms pirms pacelšanās,” paskaidroja eksperti.

Viņi arī norādīja, ka cilvēka psihe tiecas personificēt notikumus – mēs vēlamies ieraudzīt konkrētas formas un vainot tajās citus. Kā piemēru viņi minēja Donaldu Trampu, uz kuru tika liktas cerības par kara izbeigšanu Ukrainā, taču vēlāk daudzi viņā vīlušies.

“Tramps nav cēlonis, bet sekas – noteiktas enerģijas vadītājs. Kad cilvēkam sākas nelabvēlīgs periods, problēmas nāk viena pēc otras: darba zaudējums, slimība, šķiršanās, tuvinieka nāve. Tāpat arī pozitīvi notikumi mēdz nākt kopā,” saka Suhanovi.

Viņi uzskata, ka karadarbības aktīvā fāze tuvojas noslēgumam, un drīzumā sāksies visu procesu paātrinājums.

Taču, lai nonāktu līdz konstruktīvam risinājumam, Krievijai jāizjūt spēks – Marsa ietekme, kas drīz kļūs maksimāli spēcīga. Papildu tam – Merkura spēks komunikācijā starp valstīm sankciju jautājumos, un Saturna spēks, kas strukturē Zivju divdomību.

Krievijā situācija turpinās pasliktināties, bet Ukrainā – uzlaboties, viņi prognozē.

Viņi gan norāda, ka Ukrainai iekšējo problēmu netrūkst – korupcija, ietekmes aģenti, konstitūcijas ignorēšana. Šie cilvēki jau 2026. gadā vai pat agrāk var saskarties ar sekām – to liecina Saturna tranzīts caur Zivīm, kas saistīts ar taisnīgumu un likumu.

No 13. maija līdz 26. jūlijam 2025. gadā Ukraina dzīvos pēc Jupiters–Mēness–Rahu astroloģiskā apakšperioda. Rahu – pārmaiņu un transformāciju planēta – bieži rada mentālu nemieru un nenoteiktību.

Astrologu novērojumi rāda, ka līdzīgi apakšperiodi Ukrainai iepriekš bijuši labvēlīgi. Šogad netiek gaidīts plaša mēroga uzbrukums, bet Rahu apakšperiods var kļūt par impulsu konstruktīvām darbībām un karadarbības aktīvās fāzes noslēgumam.

Eksperti informē, ka jūnijā paātrināsies procesi pasaulē, iespējama militārā eskalācija, riski valstu vadītājiem. Tikmēr saistībā ar Krieviju tiek norādīts, ka jūnijā var saasināties iekšējie konflikti: pastiprināts fokuss uz varas struktūrām, iespējami satricinājumi.