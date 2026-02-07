Krievija vēlas ieraut Baltkrieviju karā: Zelenskis precīzi nosauc, kas šobrīd notiek 0
Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis paziņojis, ka Maskava vēlas panākt, lai Minska iesaistītos karā Krievijas pusē, un šajā virzienā tiek veikts mērķtiecīgs darbs.
Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis brīdināja Baltkrieviju par risku tikt ierautai karā Krievijas pusē un aicināja baltkrievus nepieļaut šādu scenāriju. Kā ziņo Dialog.UA, viņš to sacīja tikšanās laikā ar žurnālistiem 7. februārī.
Pēc viņa teiktā, Ukraina ir gatava izmantot visus pieejamos instrumentus, lai nepieļautu “Orešņik” tipa raķešu palaišanu no Baltkrievijas teritorijas. Sarunā ar žurnālistiem Zelenskis atgādināja, ka 2022. gadā Minskas režīms jau atļāva Krievijai izmantot Baltkrievijas teritoriju uzbrukumam Ukrainai un raķešu palaišanai, taču paši Baltkrievijas pilsoņi toreiz kaujas darbībās nepiedalījās. Prezidents uzsvēra, ka agresora sabiedrotais bija valsts vara, nevis tās tauta.
Tomēr, kā norādīja Zelenskis, risks, ka Minska tiks ierauta karā, saglabājas arī šobrīd. Pēc viņa teiktā, Krievija aktīvi izmanto Baltkrievijas infrastruktūru uzbrukumiem Ukrainai, galvenokārt – triecienu dronu lidojumiem. Runa ir par tehnisko atbalstu, aprīkojumu un antenām Baltkrievijas teritorijā, kas palīdz bezpilota lidaparātiem atrast maršrutus un mērķus.
Ukraina, pēc prezidenta sacītā, jau ir veikusi pasākumus, lai samazinātu šādu uzbrukumu efektivitāti, un spējusi neitralizēt daļu šīs infrastruktūras. Taču situācija ar “Orešņik” raķetēm ir daudz nopietnāka.
“Mēs nevaram tik klusi atrisināt jautājumu ar ‘Orešņik’, kā tas bija ar antenām. Mūsu signāls – tur jau pilnībā vai daļēji ir izvietots ‘Orešņik’. Sagatavošanas un tehniskie darbi ir veikti, un mēs to skaidri saprotam,” sacīja Zelenskis.
Viņš arī atgādināja, ka Ukraina jau ir veikusi triecienus pa Kapustinjaru, kur Krievija glabā attiecīgo bruņojumu. Pēc prezidenta teiktā, tas bijis daļa no centieniem atturēt draudus.