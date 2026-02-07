Noskaidrots, no kā visvairāk baidās latvieši 0
Latvijas iedzīvotājus drošības un aizsardzības jomā visvairāk satrauc militārie konflikti Eiropas Savienības (ES) tuvumā un nekontrolētas migrācijas plūsmas, savukārt citi ar drošību saistītie riski Latvijā mītošajiem kopumā rada mazākas bažas nekā vidēji ES, liecina “Eirobarometra” jaunākā aptauja.
Saskaņā ar aptaujas rezultātiem aktīvi konflikti un kari ES tuvumā satrauc 72% Latvijas iedzīvotāju, un tikpat liels satraukums šajā jautājumā ir vērojams arī ES vidēji. Savukārt nekontrolētas migrācijas plūsmas Latvijā satrauc 70% aptaujāto, kas ir augstāks rādītājs nekā ES vidēji, kur šādas bažas pauž 65% respondentu.
Terorisms satrauc 58% Latvijas iedzīvotāju, kamēr ES vidēji – 67%. Savukārt kiberuzbrukumi no valstīm ārpus ES rada bažas 57% Latvijas respondentu, bet ES vidēji – 66%.
Par dabas katastrofām, kas pastiprinās klimata pārmaiņu ietekmē, satraucas 46% Latvijas iedzīvotāju, kas ir mazāk nekā ES vidēji, kur šādas bažas pauž 66% aptaujāto.
Mazākas bažas nekā vidēji ES Latvijas respondentiem rada arī vairāki ar ārējo atkarību saistīti drošības riski. Tas, ka ES ir jāpaļaujas uz enerģijas piegādēm no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, satrauc 44% Latvijas iedzīvotāju, kamēr ES vidēji – 62%. Savukārt ES aizsardzības atkarība no valstīm ārpus ES satrauc 41% Latvijā aptaujāto, bet ES vidēji – 59%.
Dronu ielidošana dalībvalstu teritorijā vai to tuvumā no valstīm ārpus ES rada bažas 59% Latvijas iedzīvotāju, kamēr ES vidēji – 60%. Tāpat mēģinājumi no ārpuses ietekmēt vēlēšanas vai politiskos procesus satrauc 47% Latvijas respondentu, kamēr ES vidēji – 56%.
Eiropas Parlamenta 2025. gada rudens “Eirobarometra” aptauja Latvijā veikta 2025. gada novembrī, klātienē aptaujājot 1004 iedzīvotājus, savukārt ES valstīs kopumā – 26 453 respondentus. Aptaujas rezultāti ES līmenī svērti atbilstoši dalībvalstu iedzīvotāju skaitam.
Aptauju visās 27 ES dalībvalstīs laikā no 6. līdz 30. novembrim veica pētniecības aģentūra “Verian”.