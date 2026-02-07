Krievijas armijas karavīri.
Krievijas armijas karavīri.
Foto: REUTERS/SCANPIX

“Pielietot spīdzināšanu!” Cilvēktiesību aizstāve atklāj, kurš liek zvērīgi izturēties pret karagūstekņiem 0

LA.LV
17:29, 7. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijā, kur valda centralizēta vara, spīdzināšana pret Ukrainas ieslodzītajiem cietumos nevarēja izveidoties haotiski visā valstī – pavēles tika dotas no Maskavas.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
Kokteilis
Ugunīgā Zirga gads sākas spoži: šīm 4 ķīniešu horoskopa zīmēm februāris būs neticami veiksmīgs
Nekas tāds vēl nebija fiksēts visā novērojumu vēsturē – ar Baltijas jūru ziemas salā notiek neparastas lietas 2
Lasīt citas ziņas

Spīdzināšana pret Ukrainas karavīriem gūstā ir sistēmiska parādība, kas sākusies pēc pavēles no pašas augšas – personīgi no Vladimira Putina. Šādu pārliecību intervijā DW paudusi fonda “Rūs sēdošaja” vadītāja Olga Romanova.

Cilvēktiesību aizstāve norādīja, ka attiecībā uz ukraiņiem esot izdots atsevišķs, īpaši stingrs rīkojums – pielietot spīdzināšanu. Tas nozīmē, ka tie nav atsevišķi gadījumi, bet gan sistēma. Ukrainas Aizsardzības spēku karavīriem, nonākot Krievijas cietumā, neesot pat to niecīgo tiesību, kas ir parastajiem ieslodzītajiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. FOTO. Kalnu slēpotāja ignorē savainojumu, riskē un piedzīvo dramatisku kritienu olimpiskajā trasē. Steidzami veikta operācija
Kokteilis
“Sajutos kā varonis, kā supermens, kurš tūlīt izglābs pasauli!” Sokolovs atklāj, ko piedzīvojis veikala rindā
Liela apmēra naudas atmazgāšana? Tas neliedz olimpiešiem darināt parādes tērpus

Romanova uzsver, ka šādas masveida zvērības nevarēja rasties pašas no sevis – centralizētā, spēka vertikālē visi rīkojumi nāk tikai no augšas. Viņa loģiski norādīja, ka FSIN reģionālo pārvalžu vadītājiem pavēli varēja dot tikai FSIN direktors.

“Un virs FSIN direktora stāv tikai Putins. Viss. Īsa ķēde,” uzsvēra fonda vadītāja.

Pēc Romanovas teiktā, spīdzināšanu pret Ukrainas karagūstekņiem pielieto ne tikai cietumu personāls. Viņa minēja piemēru ar kādu Ukrainas bruņoto spēku karavīru, kurš pēc gūstekņu apmaiņas atgriezies mājās ar rētām uz vēdera, kas veidoja uzrakstu “Slava Krievijai”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
diena tuvojas: kara noziedznieks Strelkovs paredz Putinam baisu likteni
Slepenas sarunas Maiami? Zelenskis paziņo par ASV plānu, kas var mainīt kara gaitu. Kas notiks jūlijā?
TV24
Krievi draud ar “”atriebības ieroci”! Bet Slaidiņš liek aizdomāties par svarīgu faktu šajā jautājumā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.