“Pielietot spīdzināšanu!” Cilvēktiesību aizstāve atklāj, kurš liek zvērīgi izturēties pret karagūstekņiem 0
Krievijā, kur valda centralizēta vara, spīdzināšana pret Ukrainas ieslodzītajiem cietumos nevarēja izveidoties haotiski visā valstī – pavēles tika dotas no Maskavas.
Spīdzināšana pret Ukrainas karavīriem gūstā ir sistēmiska parādība, kas sākusies pēc pavēles no pašas augšas – personīgi no Vladimira Putina. Šādu pārliecību intervijā DW paudusi fonda “Rūs sēdošaja” vadītāja Olga Romanova.
Cilvēktiesību aizstāve norādīja, ka attiecībā uz ukraiņiem esot izdots atsevišķs, īpaši stingrs rīkojums – pielietot spīdzināšanu. Tas nozīmē, ka tie nav atsevišķi gadījumi, bet gan sistēma. Ukrainas Aizsardzības spēku karavīriem, nonākot Krievijas cietumā, neesot pat to niecīgo tiesību, kas ir parastajiem ieslodzītajiem.
Romanova uzsver, ka šādas masveida zvērības nevarēja rasties pašas no sevis – centralizētā, spēka vertikālē visi rīkojumi nāk tikai no augšas. Viņa loģiski norādīja, ka FSIN reģionālo pārvalžu vadītājiem pavēli varēja dot tikai FSIN direktors.
“Un virs FSIN direktora stāv tikai Putins. Viss. Īsa ķēde,” uzsvēra fonda vadītāja.
Pēc Romanovas teiktā, spīdzināšanu pret Ukrainas karagūstekņiem pielieto ne tikai cietumu personāls. Viņa minēja piemēru ar kādu Ukrainas bruņoto spēku karavīru, kurš pēc gūstekņu apmaiņas atgriezies mājās ar rētām uz vēdera, kas veidoja uzrakstu “Slava Krievijai”.