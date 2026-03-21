Krievijas interesēs dedzināja dzelzceļu: jaunieši Latvijā nodarījuši milzu zaudējumus
Latvijas dzelzceļa infrastruktūras objektu ļaunprātīgā dedzināšanā Krievijas interesēs apsūdzētie jaunieši radījuši zaudējumus 372 014 eiro apmērā, noskaidroja aģentūra LETA.
Marta sākumā Valsts drošības dienests (VDD) rosināja prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret divām personām par Latvijas dzelzceļa infrastruktūras objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs.
Prokuratūrā aģentūra LETA noskaidroja, ka abi 2006. gadā un 1999. gadā dzimušie Latvijas pilsoņi ir saukti pie kriminālatbildības pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par palīdzību ārvalstij pret citu valsti vērstā darbībā un svešas mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu.
Turklāt viens no apsūdzētajiem, darbojoties patstāvīgi, izmantojot iepriekš sagatavotas pudeles ar degvielu, aplēja divus dzelzceļa releju skapjus, bet pēc tam ar sērkociņu tos aizdedzināja.
Prokuratūrā atklāja, ka viens no apsūdzētajiem iepriekš bija saziņas lietotnēs “Telegram” un “Nicegram” nodibinājis kontaktus ar izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotām personām, kuras pastarpināti īsteno Krievijas agresīvos stratēģiskos mērķus un organizē nemilitāras darbības ar mērķi kaitēt Ukrainai, un piekrita piedalīties noziegumu izdarīšanā.
Jaunietis bija piekritis par atlīdzību ārvalsts interesēs īstenot dedzināšanu, sagatavojot par to videoierakstus izmantošanai kara propagandas nolūkos.
Noziegumi faktiski veikti Latvijas teritorijā, maldinot noziegumu pasūtītāju par faktisko noziegumu izdarīšanas vietu.
Patlaban abi apsūdzētie attieksmi pret apsūdzību nav pauduši, lūdzot laiku detalizētāk iepazīties ar apsūdzību un laiku, lai sagatavotu savu attieksmi pret apsūdzību.
Jau ziņots, ka dedzināšana veikta 2025. gada augustā. Sākotnēji kriminālprocesus sāka Valsts policija (VP). VDD, sniedzot Valsts policijai atbalstu, pērn septembra sākumā abas kaitnieciskās darbības veikušās personas aizturēja un pēcāk lietu pārņēma savā izmeklēšanā.
Abām personām patlaban kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.