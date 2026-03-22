Krimināllieta par krāpšanos IT iepirkumos apcietināts arī publisko iepirkumu speciālists Biders 0
Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā par iespējamu krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos valsts pārvaldes IT iepirkumos apcietinājums piemērots arī publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, svētdien vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.
Valsts policija pirmdien EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Apcietinājums piemērots Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktoram Jorenam Liopam un”Corporate Solutions” uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam. Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
“de facto” vēsta, ka EPPO sāktā un uzraudzītā, bet VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes izmeklētā kriminālprocesa centrā ir VDAA pērn rīkots iepirkums “Konsultāciju pakalpojumi un programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības pakalpojumi”, kura rezultātā tika noslēgta vispārīgā vienošanās ar SIA “Agile & Co”, SIA “Corporate Consulting”, “Ernst & Young Baltic” un “PricewaterhouseCoopers” kā piegādātāju apvienības vadītāju.
Raidījums vēsta, ka izmeklētāju ieskatā viens no centrālajiem tēliem organizētajā grupā ir publisko iepirkumu speciālists Biders, kurš savulaik izveidoja portālu “iepirkumiem.lv”. Viņš, iespējams, izstrādājis iepirkuma tehnisko specifikāciju, pielāgojot to tā, lai uzvarētu konkrēti uzņēmumi. Trešdien tiesa Bideram piemēroja apcietinājumu.
“de facto” ziņo, ka Liopa, būdams iepirkumu rīkojošās aģentūras vadītājs un arī pēc atstādināšanas no amata, ticies ar iesaistīto uzņēmumu īpašniekiem un pārstāvjiem, lai vienotos par darbu sadali.
Raidījums vēsta, ka viens no iepirkuma uzvarētājiem, “Corporate Consulting”, ir Cerusa uzņēmuma meitasfirma, un viņš ar pārējiem grupas dalībniekiem, iespējams, vienojies par darbu sadali.
“de facto” arī ziņo, ka izmeklētāju ieskatā grupas sastāvā darbojies IT jomas speciālists Ivars Šulcs, kurš pašlaik ir AS “Rīgas siltums” padomes loceklis. Tāpat ar citiem grupas dalībniekiem pirms iepirkuma norises par darbu sadali, iespējams, vienojušies arī “PricewaterhouseCoopers” vadītājs IT konsultāciju nodaļā Harijs Baranovs, “Ernst & Young Baltic” tehnoloģiju un kiberpārvaldības konsultāciju prakses direktore Rudīte Spriņģe-Karnīte un SIA “Agile&Co” valdes loceklis Aigars Staks.
Raidījums vēsta, ka procesuālās darbības veiktas arī citos IT nozares uzņēmumos, tostarp “RIX Technologies”, “Baltic Software Factory” un “Orange 4 IT”. Savukārt VDAA direktors Valdis Pusvācietis pēc Saeimas komisijas sēdes raidījumam apliecinājis, ka bijis aizturēts, taču viņam nav noteikti drošības līdzekļi un viņš neesot aizdomās turētais.
LETA jau ziņoja, ka EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots trim personām, no kurām viena ir valsts amatpersona, aģentūru LETA informēja VP.
Savukārt pārējiem 18 aizturētajiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
TV3 vēstīja, ka izskanējis, ka tiesībsargu interesi šajās izmeklēšanās varētu būt piesaistījis uzņēmuma “Corporate Solutions” īpašnieks Aigars Ceruss, taču uzņēmumā atbildes uz jautājumiem nav sniegtas.
VP EPPO sāktā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos pirmdien aizturējusi 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts sekretārs Edvīns Balševics, VDAA amatpersona un uzņēmējs.
VP preses paziņojumā teikts, ka policija īstenojusi procesuālās darbības EPPO sāktajā kriminālprocesā, veicot apjomīgu aizturēšanas operāciju un likvidējot organizētu noziedzīgu grupu, aizdomās par pārkāpumiem valsts iepirkumu procedūrās saistībā ar IT sistēmu iegādi valsts iestādēm. Procesuālo darbību laikā Rīgā un Rīgas reģionā policija ar sadarbības partneriem aizturējusi 21 personu, tostarp arī valsts amatpersonas.
Kā aģentūrai LETA pauda viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV), ir svarīgi nodrošināt visu likumpārkāpumos iesaistīto personu saukšanu pie atbildības. Viņš uzsvēra, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un VDAA pilnībā sadarbojoties ar tiesībsargājošām iestādēm.
“Kriminālprocesa ietvaros tiesībsargājošās iestādes vērsušās pie vairākām ministrijas un VDAA amatpersonām. Informācija par personu statusu kriminālprocesā vai piemērotajiem ierobežojumiem līdz šim nav saņemta. Ja šāda informācija tiks saņemta, attiecīgi tiks veiktas visas nepieciešamās darbības,” teica ministrs.
Arī VDAA apstiprināja, ka iestādi apmeklējuši tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, taču aģentūrai neesot nekādas informācijas, saistībā ar kādām lietām šīs darbības ir veiktas.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka organizētās grupas dalībnieki vienojušies, lai nodrošinātu projekta uzdevumu piešķiršanu iepriekš izvēlētiem uzņēmumiem, pēc kā nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp līdzdalībniekiem. Tāpat pastāv aizdomas, ka līgumi tikuši nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību.
Savukārt EPPO preses paziņojumā teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.
Tāpat VP informēja, ka Rīgā un Rīgas reģionā kopumā veiktas 67 kratīšanas gan personu dzīvesvietās, gan uzņēmumos, kopumā iegūstot apjomīgu iespējamo pierādījumu kopumu, kā arī kopumā aizturot 21 personu.
Izmeklēšanas darbībās tika iesaistīti plaši policijas spēki, kā arī EPPO un “Eiropols”.
Tikmēr KNAB izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Balševics, VDAA amatpersona un uzņēmējs.
KNAB aģentūrai LETA apstiprināja, ka veica kriminālprocesuālās darbības Rīgā. Tās noritēja kriminālprocesā, kuru KNAB sācis 11. martā un kurā izmeklē iespējamu neizpaužamu ziņu izpaušanu.
KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka divas valsts amatpersonas, iespējams, izpaudušas uzņēmējam neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums, bet kas uzskatāmas par ierobežotas pieejamības informāciju. Izpaustā informācija saistīta ar IT iepirkumiem dažādās valsts iestādēs.
KNAB apliecināja, ka patlaban trim kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir VARAM amatpersona, VDAA amatpersona un uzņēmējs.
KNAB aģentūrai LETA apstiprināja, ka biroja izmeklētais kriminālprocess nav saistīts ar EPPO sākto kriminālprocesu.
Kā aģentūru LETA informēja VARAM, tiesībsargājošās iestādes vērsušās pie VARAM valsts sekretāra Balševica un viņš sadarbojas ar attiecīgo iestādi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju.
Ņemot vērā, ka valsts sekretārs parakstījies par informācijas neizpaušanu, viņš plašākus komentārus nevarot sniegt.
VARAM aģentūrai LETA apstiprināja, ka valsts sekretārs ir darbā un viņam nav nekādu ierobežojumu pildīt amata pienākumus.