Kruīzu kuģu rekordsezona Rīgas ostā 0
Saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes apkopotajiem datiem, šajā nedēļas nogalē Rīgas ostā pārsniegta 100 tūkstošu apkalpoto kruīza pasažieru skaita atzīme, kas ir vēsturiski lielākais vienas sezonas ietvaros apkalpoto kruīzu pasažieru skaits. 100 tūkstošais pasažieris Rīgā ieradās svētdien, 28. septembrī ar vācu kruīza līnijas TUI Cruises kuģi Mein Schiff 3.
Kopā Rīgas ostā šogad ir pieteiktas 86 kruīza kuģu vizītes, kas ir par 30 % vairāk nekā pērn. Šī gada 9 mēnešos Rīgu apmeklējuši jau 75 kruīza kuģi, bet aktīvā kruīza sezona vēl nav galā – līdz š.g. 17. decembrim sagaidāmas vēl 11 kruīzu kuģu vizītes. Tādējādi paredzams, ka kopumā šīs sezonas laikā Rīgas ostā tiks apkalpoti aptuveni 110 000 pasažieri, kas ir par 30% kruīza pasažieriem vairāk nekā 2024. gadā.
Iespaidīgais 15 klāju kuģis Mein Schiff 3 Rīgu apmeklēja pirmoreiz. Kuģa ietilpība – 3700 pasažieri un apkalpes locekļi. Rīgu kuģis apmeklē īpašas 5 dienu FULL METAL CRUISES tematiskās tūres ietvaros. Kā atzīst kuģa kapteinis – šāds kruīzs tiek organizēts jau 12. gadu un vienmēr ir izpārdots.
Pēdējos trīs gados Mein Schiff kuģu maršrutos Rīga tikusi iekļauta regulāri, 2022. gadā – 9 reizes, 2023. gadā – 7 reizes, 2024. gadā – 6 reizes. Arī 2026. gadam ir pieteiktas 7 Mein Schiff kuģu grupas vizītes, tajā skaitā Rīgā redzēsim arī vien 2025. gada aprīlī uzbūvēto kuģa Mein Schiff Relax, kuram paredzētas kopā 3 vizītes sezonas ietvaros.
Ar Mein Schiff grupas kuģiem ceļo pārsvarā vācu tūristi. Kā jau ziņots, pēdējo gadu laikā vairāk nekā trešdaļa no visiem kruīza ceļotājiem Rīgas ostā ir tieši no Vācijas. Šāds apmeklējums apliecina Rīgas kā kruīzu galamērķa pievilcību Vācijas ceļotājiem, kas ir arī viena no lielākajām Rīgas pilsētas tūrisma piesaistes mērķa grupām. Saskaņā ar ostas veiktajiem aprēķiniem, katrs kruīza tūrists nodrošina līdz 50 EUR ieņēmumus pilsētas tūrisma viesmīlības sektoram, kruīzu kuģu pasažieriem dodoties dažādās privātās un grupu ekskursijās, izmantojot gidu pakalpojumus, apmeklējot muzejus, kafejnīcas un iegādājoties suvenīrus u.c.
Pēdējo gadu laikā kruīza sektorā Rīgas ostā vērojama tendence sagaidīt aizvien lielākus, pasažieru skaita ziņa ietilpīgākus kuģus. Ostas apkopotā statistika liecina, ka vidējais pasažieru skaits uz kuģa pēdējo desmit gadu laikā pieaudzis par 40%.
“Ar gandarījumu novērojam, ka interese par Rīgu kā kruīza ostu gadu no gada aug. Šo sezonu noslēgsim ar rekordu apkalpoto pasažieru ziņā. Uz šo brīdi arī 2026. gadam ostā atbilstoši šobrīd veiktajām rezervācijām pieteikts par 10% vairāk kuģu
vizīšu nekā 2025. gadā – kopā 95. Savukārt 2027. gada sezonai šobrīd pieteikto kuģu vizīšu rezervāciju skaits jau pārsniedz 100 “, informē Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Sandis Šteins.
Šo svētdien, lai sveiktu Mein Schiff 3 ar pirmo ienācienu ostā, uz tā, piedaloties Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvjiem un kuģa kapteinim, notika arī svinīgā Rīgas ostas un kuģa ģērboņu apmaiņas ceremonija.
Iepazīties ar visiem šogad ostā vēl sagaidāmajiem kuģiem un sekot līdzi aktuālajam kruīza kuģu grafikam var Rīgas brīvostas pārvaldes interneta mājaslapā – https://rop.lv/lv/pasazieri
Rīgas osta ir lielākā Latvijas osta un lielākais valsts tirdzniecības mezgls, kas apkalpo pusi (50%) no Latvijas kravu apgrozījumu un 38% no Latvijas eksporta apjoma.