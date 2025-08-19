Kur liksim, ko darīsim – Polija atsakās no Latvijas pirkt neizmantotās Covid-19 vakcīnas 18
Polija ir atteikusies no Latvijas pirkt neizmantotās Covid-19 vakcīnas, izriet no Veselības ministrijas (VM) sniegtās informācijas valdībai.
Polijā februārī informējusi, ka ir pieņēmusi lēmumu tomēr neiegādāties “Comirnaty” pielāgotās (JN.1) vakcīnas no Latvijas, skaidro VM.
Atbilstoši ražotāja prasībai, vakcīnu cenas nav publiski atklājamas, skaidro ministrijā.
Valdība otrdien šo jautājumu izskatīja sēdes slēgtajā daļā un atzina par spēku zaudējušu rīkojumu par vakcīnu pārdošanu Polijai.
LETA iepriekš vēstīja, ka Polija no Latvijas varētu nopirkt neizmantotās Covid-19 vakcīnas. Pērn novembrī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē VM valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos Boriss Kņigins sacīja, ka runa ir par vakcīnām 2,6 miljonu eiro vērtībā.
Komisijas deputāti VM pārstāvjiem toreiz uzdeva jautājumus, kāpēc un cik ilgi Latvija vēl iegādāsies Covid-19 vakcīnas, pēc kurām Latvijā vairs nav pieprasījuma.
Kņigins skaidroja, ka līgumus ar zāļu ražotājiem noslēgusi Eiropas Komisija visu dalībvalstu vārdā un sarunas ar Eiropas Komisiju un ražotājiem par šo līgumu pārtraukšanu vai nosacījumu maiņu nav bijušas sekmīgas. Toreiz viņš informēja, ka vakcīnas vēl tiks piegādātas līdz 2026.gada beigām.