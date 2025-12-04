“Rīsu galetes ir tā pati baltmaize,” Uztura speciāliste atklāj tievēšanas noslēpumus un apgāž vispārpieņemtus mītus 0
Kad nolemjam tievēt, skaidrs, ka būs jāievēro diēta, nedrīkstēs daudz ko ēst, bet uztura speciāliste Kristīne Sekace TV24 raidījumā “Uz līnijas” apgāž visus stereotipus, jo, par veselīgu uzturu domājot, ir jānošķir divi mērķi – ēst veselīgāk vai zaudēt svaru, tieši šī iemesla dēļ vienā variantā, piemēram, baltmaizi un desu drīkstēs ēst, bet otrā ne.
“Ja veselības stāvoklis ļauj, ja nav nekādu problēmu, ja cilvēks ir fiziski aktīvs, tad baltmaizi var ēst. Bet, ja skatāmies no uzturvērtības viedokļa, baltmaizei ir nulle. Tāpēc manas tievētājas bieži brīnās, ka drīkst ēst baltmaizi un desu, tad es vienmēr atbildu, ka, skatoties no svara viedokļa, drīkst visu, svarīgs ir tikai daudzums!” viņa precizē.
Bet, ja veselība neatļauj, baltmaizi var aizstāt ar rudzu maizi vai arī cept mājās maizi, neizmantojot miltus.
“Arī rīsu galetes ir tā pati baltmaize!” Sekace teic.