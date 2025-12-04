“Rīsu galetes ir tā pati baltmaize,” Uztura speciāliste atklāj tievēšanas noslēpumus un apgāž vispārpieņemtus mītus 0

LA.LV
13:14, 4. decembris 2025
Veselam Uzturs

Kad nolemjam tievēt, skaidrs, ka būs jāievēro diēta, nedrīkstēs daudz ko ēst, bet uztura speciāliste Kristīne Sekace TV24 raidījumā “Uz līnijas” apgāž visus stereotipus, jo, par veselīgu uzturu domājot, ir jānošķir divi mērķi – ēst veselīgāk vai zaudēt svaru, tieši šī iemesla dēļ vienā variantā, piemēram, baltmaizi un desu drīkstēs ēst, bet otrā ne.

Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
Vai tiešām ASV uz to būs spējīga? Makrons brīdinājis Zelenski par bīstamu pavērsienu – viņam draud briesmas… 40
Kokteilis
Var beigties slikti! 3 zodiaka zīmes, kurām Ziemassvētkos un Jaunajā gadā labāk piebremzēt ar alkoholu
Lasīt citas ziņas

“Ja veselības stāvoklis ļauj, ja nav nekādu problēmu, ja cilvēks ir fiziski aktīvs, tad baltmaizi var ēst. Bet, ja skatāmies no uzturvērtības viedokļa, baltmaizei ir nulle. Tāpēc manas tievētājas bieži brīnās, ka drīkst ēst baltmaizi un desu, tad es vienmēr atbildu, ka, skatoties no svara viedokļa, drīkst visu, svarīgs ir tikai daudzums!” viņa precizē.

Bet, ja veselība neatļauj, baltmaizi var aizstāt ar rudzu maizi vai arī cept mājās maizi, neizmantojot miltus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
FOTO. Kas par līksmību! Ielūkojies, kā pašmāju slavenības nosvinēja LIDO restorāna atklāšanu
Saeima pieņēmusi 2026. gada budžetu – deficīts 3,3% no IKP
Vairākas valstis paziņo par Eirovīzijas boikotu – kas notiek?

“Arī rīsu galetes ir tā pati baltmaize!” Sekace teic.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
VIDEO. Kā mājās uzcept baltmaizīti – ar kraukšķīgu garoziņu un mīkstu, pufīgu viduci. Vienkārša recepte, bet neticami gardi!
Veselam
Bokseriem resns kakls nozīmē spēku, bet pārējiem cilvēkiem – nopietni riski veselībai
Kokteilis
“Jūtos kā savos 50!” 93 gadus veca omīte atklāj zelta vērtu “recepti”, kā viņai tas izdevies
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.