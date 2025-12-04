Bagātais latvietis maksā dubultā? Pircēja dusmīga, ka Igaunijas “Lidl” prece divreiz lētāka 0
Krista Draveniece

Mazumtirdzniecības tīkla &#8220;Lidl&#8221; veikals Sergeja Eizenšteina ielā.
Mazumtirdzniecības tīkla “Lidl” veikals Sergeja Eizenšteina ielā.
Foto: LETA
Krista Draveniece
5:55, 4. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Pārtikas cenas aug kā sēnes pēc lietus, žēl, ka algas gan kavējas. Par to, ka viss dārgs, dusmojas daudzi. Kafiju, eļļu un šokolādi nu jau var atļauties vien retais, bet, kāds pircējs pamanījis, ka arī siers pie mums ir dārgs un, kā izrādās, divreiz dārgāks nekā Igaunijā.

Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
Vai tiešām ASV uz to būs spējīga? Makrons brīdinājis Zelenski par bīstamu pavērsienu – viņam draud briesmas… 40
Kokteilis
Var beigties slikti! 3 zodiaka zīmes, kurām Ziemassvētkos un Jaunajā gadā labāk piebremzēt ar alkoholu
Lasīt citas ziņas

Speciāli “Lidl” veikalam izveidotā “Facebook” grupā kāda sieviete ievietojusi divus foto, salīdzinot siera “Gouda” Latvijā tā cena ir 7, 75 eiro, bet Igaunijā – 3, 69!

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
FOTO. Kas par līksmību! Ielūkojies, kā pašmāju slavenības nosvinēja LIDO restorāna atklāšanu
Saeima pieņēmusi 2026. gada budžetu – deficīts 3,3% no IKP
Vairākas valstis paziņo par Eirovīzijas boikotu – kas notiek?

Jautājam “Lidl”, kādēļ cenas tik krasi atšķiras?

“Runājot par cenu atšķirībām starp valstīm, ir svarīgi saprast, ka katra valsts darbojas savas ekonomikas un tirgus situācijas ietvaros.

Cenas veidojas, ņemot vērā vietējo pirktspēju, nodokļu politiku, loģistikas izmaksas, darba spēka izmaksas un citus aspektus – Latvijā šie faktori veido unikālu kombināciju, kas ietekmē gala cenu plauktā.

Arī akciju politika atšķiras dažādas valstīs, arī “Lidl”. Tāpēc salīdzinājumi ar citām valstīm bieži vien nav pilnībā korekti, jo visdrīzāk, ka konkrētajā nedēļā “Lidl” Latvijā ir būtiski zemāka cena uz kādu citu produktu, kas maksā dārgāk Igaunijā vai Polijā, Lietuvā utt.. Mūsu pieeja ir nemainīga – vienmēr savos veikalos piedāvāt viskonkurētspējīgākās cenas konkrētajā valstī.

Siera sortiments “Lidl” veikalos ir plašs, un piedāvājumi mainās katru nedēļu. Līdz ar to, katrs var atrast sev izdevīgāko produktu.”

Par pārtikas cenu kāpumu Latvijā visos veikalos nesen TV24 izteicies Henriks Danusēvičs, Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents, kurš atklāja, ka pārtikas cenu kāpumu nosaka arvien pieaugošās izmaksas un sarežģītā uzskaite, bet iedzīvotāju maciņu stiprināšanai palīdzēs algu un neapliekamā minimuma celšana.

“Šeit ir vairāki argumenti. Pirmais ir tas, ka mums tirdzniecībā ir dažādas papildu izmaksas. Kaut vai tas pats piemērs, ka cenu zīmēs ir jāieraksta ražotājvalsts, papildu preču izcelsmes valstīm. Ir arī sarežģītāka uzskaite. Piemēram, pēdējā Konkurences padomes pētījumā par atsevišķiem produktiem, piemēram, par krējumu, bija jāsarēķina, cik uz vienas krējuma paciņas mēs patērējam elektroenerģiju, darbaspēku, transporta izdevumus,” stāsta Danusevičs.

Viņš aicina iedomāties katram savu ledusskapi ar tajā esošajiem pārtikas produktiem un tad iedomāties izrēķināt, cik viens no tiem produktiem maksā, lai uzturētu ledusskapi laika vienībā, kurā produkts atrodas ledusskapī. “Tās, protams, ir lielas izmaksas un prasa tirgotājiem papildu darbu,” atklāj Danusēvičs.

Viņš turpina, sakot, ka ir apmierināts ar finanšu ministra Arvila Ašerādena ziņojumu, kurā tiek izskaidrots, kas tiek darīts, lai cilvēkiem kompensētu patēriņa cenu kāpumu, tai skaitā pārtiku. “Tika apsolīts palielināt minimālo algu un neapliekamo minimumu, un tas ir pareizais ceļš, jo inflācija šā vai tā ceļ cenas, tāpēc līdzi ir jāceļas arī iedzīvotāju ienākumiem, lai varētu kompensēt izmaksu kāpumu tajās pozīcijās, kur tas ir sabiedrībā jūtams,” pauž Danusēvičs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Vakar gandrīz uzķēros…” Sokolovs dusmīgs par kafijas cenām “Rimi”. Drīz dzēriens būs zelta vērtē
TV24
“Tas parastais Bauskas iedzīvotājs tāpat paliks lielākais cietējs,” Gulbis par neatrisināto pārtikas preču cenu kāpumu Latvijā
“Depo” var nopirkt divas paciņas un vēl nauda paliks pāri! Kā tik ļoti var atšķirties pārtikas cenas?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.